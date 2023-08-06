近日，受台风“杜苏芮”影响，全国多地出现强降雨。暴雨不仅影响着人们的生活，还会给人体健康带来隐患，暴雨后如何防病保健康，这些事项需注意。

暴雨过后需警惕健康隐患

暴雨天气容易带来微生物和病毒，给人体健康带来隐患。

1、丹毒和淋巴管炎

一般大雨过后，大家趟水后细菌容易从皮肤毛孔乘虚而入，钻到淋巴管里，从而引发丹毒和淋巴管炎等。如脚上有破口，更容易出现这种情况！

2、间擦疹、脚足癣

长时间在渍水中浸泡后，皮肤的屏障功能遭到破坏，真菌和细菌便有机可乘，很容易引发间擦疹、脚足癣等皮肤病。

有糖尿病病史的人更需要注意，及时脱离污水环境，擦干脚部，预防真菌和细菌感染。

3、抽筋、关节炎、风湿病

下雨天很多人会换上凉鞋冒着雨上下班，会用凉水冲脚以保持干净。但凉水洗脚，会使毛孔骤然关闭阻塞，加上肌肉疲劳、紧张度增加，腿脚很容易抽筋，更可能诱发关节炎和风湿病等。

此外，污水中一般多虫。如果被虫咬后仅是瘙痒，可以用激素类软膏来止痒。

4、痢疾、感染性腹泻等

专家介绍，正值雨季汛期，饮食不洁或饮用被污染的水等都可能引发胃肠道疾病，出现腹痛、呕吐，甚至发热等症状。不应食用霉烂变质的粮食，不可直接将井水、江河湖泊水作为饮用水，可选用开水、瓶装水、桶装水等安全水源饮用。尽量少饮用冷饮，以免损伤肠胃，增加胃肠道传染病的发病风险。在家中贮存或加工食物时，一定要生熟分开，防止交叉污染。

居家防霉多通风

居民提高防病意识、关注食品安全的同时，也要做好家庭环境清洁消毒。

国家卫健委提示:

潮湿闷热天气容易滋生霉菌，要保持室内和车内环境清洁；

清除能引起真菌滋生的水源或潮湿源头，维修室内外有渗漏的地方；

保持室内相对湿度在60%以下；

尽可能少开衣柜门，避免吸湿性较强的棉、麻、丝、毛等织物霉变；

家中家具防霉，应常用干棉布除尘、上光，避免因湿度过重生出霉斑。

外出行走防意外

暴雨天气应尽量减少外出。在雷雨中行走时，要注意以下几点：

要穿雨衣或撑木柄、竹柄雨伞，不要撑铁柄伞；

要远离户外高空广告、受损的电力设施等，小心被高空坠落物击伤；

不要站在空旷的高地上和大树下避雨，这里最易受到雷击；

不要待在开阔的水域和小船上；

不要站在电线、旗杆周围和草堆、帐篷等无避雷设备的高大物体附近；

不要靠近铁轨、金属栏杆和其他庞大的金属物体；

不要携带金属物体在露天行走；

外出时最好不要骑自行车和摩托车；经过建筑工地时要保持距离，有的工地围墙经过雨水渗透，可能会松动；

开车外出时遇到大风，不要高速行驶，尽量避免超车。

住处被淹要消毒

雨过天晴水退后，要对被水淹过的房屋进行消毒处理，安全有效进行消毒工作，北京市疾控中心给出如下提醒：

1、要科学规范消毒，消毒时应适当做好个人防护。

2、建议首选含氯消毒剂、二氧化氯等高效消毒剂，也可以选择其他符合国家标准或规范的消毒剂，按产品说明书规范执行。

3、含氯消毒剂对织物有漂白、褪色作用，有色织物应慎用；含氯消毒剂有一定的腐蚀性，对易腐蚀表面消毒后用清水擦拭，或者使用其他适用的消毒剂。

4、含氯消毒剂、二氧化氯等消毒剂稳定性差，应现用现配。

5、避免儿童触及消毒剂。

稿件综合于新华社、健康中国微信公众号、央广网等