山东省潍坊市人民医院党委书记苏茂泉：党建引领公立医院全方面发展

公立医院是我国医疗服务体系的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。近日，山东省潍坊市人民医院党委书记苏茂泉在做客人民好医生客户端《书记来了》节目时提出，党建工作融入公立医院发展改革的全过程，为医院事业高质量发展提供了坚强组织保证。要坚持和加强党对公立医院的全面领导，将党的领导体现在医院工作的各个方面、各个环节。

苏茂泉认为，院党委要充分发挥领导核心作用，建设强大红色阵地，围绕“服务好、质量好、医德好，群众满意”的“三好一满意”目标，打造“三个一”党建工作品牌，即一个统领：以党建为统领；一个战略：“创新医院、平安医院、舒心医院、人文医院”发展战略；一个目标：打造高水平的省级区域医疗中心,为群众提供高质量的医疗服务。各党支部需积极响应，优化支部班子结构，凝心聚力保障事业健康发展。广大党员要充分发挥模范带头作用，将理论学习和理想信念教育的成果融入诊疗实践，不断提高服务质量和群众满意度。

谈到公立医院的领导班子、干部队伍和人才队伍建设，苏茂泉说，人才是立院之本、强院之基，人才支撑是公立医院高质量发展的关键要素。汇聚高水平人才队伍，要从三个层次逐级切入：一是领导班子要选优配强，在政治、思想和行动上与党中央保持高度一致，同时具备专业知识、职业素养和先进的医院管理理念、实践经验；二是全面加强干部队伍建设，树立正确选人用人导向，建设一支政治站位高、专业水平优、管理能力强的中层干部队伍；三是打造医疗人才集聚新高地，将人才引进来、发展好，激发医院高质量发展的内生动力。

学科建设是医院建设的重要内容，是医院实现高质量发展的基本条件，也是医院核心竞争力的综合体现。苏茂泉介绍说，潍坊市人民医院实施“登峰计划”，采用项目制管理方式，在政策制定、人才引进、设备购置等各个方面予以倾斜，通过政策激励实现创新驱动。同时突出医院学科优势，重点攻坚，打造优势学科集群，推动医院迈向高质量发展新征程。

良好的医德医风是医生获得患者信任的必要条件，也是医生保持职业形象和信誉的核心。苏茂泉提出医德医风建设要采取六项举措：落实“一岗双责”、设立专门机构、加大监督力度、稳抓新职工培训、开展教育活动和普法宣传、加强医德医风文化建设。同时，他认为，党建引领医院文化，能够切实为医院提供强大思想保证、精神动力和文化支撑。医院需从文化价值体系、文化实践活动和优秀文化弘扬三个角度入手，营造积极向上的文化氛围。

如何进一步提升人民满意度？苏茂泉认为，要以服务“小切口”推动民生“大改善”。例如，通过免费停车、预约检查、床旁服务、一站式服务等多项举措，充分发挥公立医院公益性，擦亮“人民医院为人民”的医院品牌，提升人民群众的获得感和满意度。