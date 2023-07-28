扫清肝炎防治路上的“拦路虎”

肝炎，即肝脏因各种原因产生的肝脏病变，是我国民众身体健康的最大“杀手”之一。根据最新统计数据显示，我国各类肝脏疾病的患者达到了数亿人，其中，又以乙肝这种典型的病毒性肝炎为最。

7月28日是“世界肝炎日”，我国今年的主题为“坚持早预防，加强检测发现，规范抗病毒治疗”。

“世界肝炎日”前夕，科技日报记者在“2023年消除肝炎危害行动暨世界肝炎日宣传大会”（以下简称大会）上了解到，自1992年乙肝疫苗被纳入儿童计划免疫管理以来，我国乙肝新发感染得到有效控制，数千万新生儿免受乙肝病毒危害，以乙肝为代表的肝炎防治取得了举世瞩目的成就。

打疫苗、精管理，肝炎防治工作硕果累累

大会上，国家卫健委副主任、国家疾控局局长王贺胜介绍，目前我国适龄儿童乙肝、甲肝疫苗的接种率均达到90%以上，同时还实现了预防乙肝母婴传播的全覆盖。“尤其值得关注的是，我国5岁以下人群的乙肝病毒表面流行率被控制在1%以下，提前实现了世界卫生组织（以下简称世卫）西太区提出的儿童乙肝防控目标。”王贺胜表示。

乙肝病毒曾在中国大地肆虐多年。1992年，我国启动了新中国成立后最大规模的全人群乙肝血清流行病学调查。调查结果显示，乙肝病毒携带者流行率高达9.75%，远高于世卫定义的8%“高流行区”划分。那时每10个中国人中，就有一个人携带乙肝病毒。

然而，自1993年起，乙肝病毒新生儿感染率却呈现急转直下的态势。2006年，我国5岁以下儿童的乙肝病毒携带率就已经降到0.96%，到了2014年，这个数据已下降到0.32%。

我国的乙肝防治，何以取得如此惊人成果？在参加大会的许多专家看来，这离不开国家顶层设计的完善、防控措施的优化、生物医药科技水平的进步、群防群控基础的不断夯实，更离不开无数医卫、科技工作者们的辛勤付出与卓越贡献。

1983年，我国开始血源性乙肝疫苗的研究；1985年，我国本土乙肝灭活疫苗正式获批生产；1992年，乙肝疫苗被纳入儿童计划免疫管理，提倡自费接种；2005年，乙肝疫苗被纳入了国家一类疫苗，新生儿全部免费接种；2010年，针对孕妇乙肝表面抗原的筛查开始普及……

“30年来，乙肝疫苗保护了一代人，更造福了中国的未来。”中国肝炎防治基金会理事长王宇说。

一支支疫苗像一面面“护身盾”，让原先在乙肝病毒入侵时手无寸铁的国人，有了底气和武器。

多方法、广携手，消除肝炎危害再启新篇

尽管乙肝防治的成果突出，但乙肝对人们健康的影响仍在以另一种方式持续——“肝炎—肝硬化—肝癌”这条疾病链下游的矛盾正愈加凸显。

“我国摘掉‘肝炎大国’帽子的论断还为时尚早。”王宇认为，“等待、松懈、麻木的心态要不得！”

当前我国已经具备消除病毒性肝炎危害的主要条件，但“筛查率低、就诊率低、治疗率低”依旧是防治肝炎路上的3大“拦路虎”。

如何扫清“拦路虎”，化被动为主动？

扩大筛查，是肝炎防治的第一步。大会上，中国工程院院士庄辉介绍，作为降低传染病危害的关键措施之一，筛查可提高诊断率和治疗率，降低疾病的危害。通过对一般人群筛查肝炎病毒，可让尚未感染者对肝炎病毒进行早预防。

抗病毒治疗，则是肝炎患者预防肝癌的最有效措施。“这件事只要做，就有收益！”王宇表示，肝脏纤维化患者接受规范抗病毒治疗3—5年，即可将罹患肝癌的风险降低10%—30%。

扩大治疗则是防范肝炎的另一重要举措。北京友谊医院肝病中心教授贾继东解释，以前的治疗就像雪中送炭，只治疗那些最严重、最急迫的患者。“现在我们要做的是锦上添花，提前一步让乙肝等肝炎发展得慢些，让患者的生命质量高些。”贾继东说。

此外在费用方面，随着医药科技的发展，国家基本药物制度和集中采购的实施，抗病毒肝炎药物价格得到了显著下降。

大会上，世卫驻华代办利千基介绍，世卫全球卫生部门制订了新的行动和目标——计划2030年消除病毒性肝炎公共卫生危害，在全球范围将病毒性肝炎的新发感染和死亡人数分别减少90%和65%。

专家们一致指出，肝炎防治是一个系统工程，探索政府主导、部门协作、社会参与的创新模式，建立病毒性肝炎防治协作机制，是消除病毒性肝炎危害的重要一步，也是全面推进健康中国建设的具体实践。

2021年以来，在中国肝炎防治基金会的指导和支持下，海南省成为了全国首个启动消除肝炎危害行动的省份，并取得了优秀的防治成果。王宇表示，未来，中国肝炎防治基金会还将在国家卫健委、国家疾控局指导下，全力推进其他省（自治区、直辖市）的肝炎防治工作，最终在全国实现消除肝炎危害的目标。