40余万患者家门口看上北京专家

在北医三院崇礼院区明亮整洁的康复室里，几名患者正使用仪器进行自主康复训练……北京青年报记者了解到，北医三院崇礼院区成立三年多以来，医疗服务水平持续上升，人才培养和梯队建设不断增强，崇礼本地的高质量医疗服务能力也迅速提升，让崇礼的老百姓在家门口就能享受到北京专家的医疗服务。不只是北医三院崇礼院区，目前，张家口市10家市直医院与北京12家医院建立稳定合作关系，实现了张家口市直医院与北京医院合作的全覆盖。

据张家口市卫健委主任梅晓春介绍，2015年2月张家口市率先与北京市卫健委、河北省卫健委签署《京冀张医疗卫生协同发展框架协议》，随着京冀张医疗卫生协同发展的不断拓展，2019年9月三方签署了《进一步深化京冀张医疗卫生协同发展框架协议》，2022年8月，为助力后冬奥经济发展，三方签署了第三轮《巩固深化京冀张医疗卫生协同发展框架协议》。

在京张医疗协同发展中，北医三院以“人、财、物”全面接管的模式跨区域接管了崇礼区人民医院，设立北医三院崇礼院区。2020年10月，北医三院崇礼院区正式授牌国家区域医疗中心。

作为北京冬奥会、冬残奥会的医疗保障医院，北医三院崇礼院区围绕冰雪运动及体育赛事医疗保障持续发展，根据崇礼雪上运动等多种运动的发展，院区运动创伤救治能力飞速提升，“小综合”科室如心内科、急诊科、普外科的服务能力也稳步提升。“院区在‘大专科、小综合’的发展道路上稳步前行，较接管前的崇礼区人民医院的定位和诊疗发生了很大变化，这也进一步满足了区域群众的特色就医需求。”北医三院崇礼院区副院长房春林说道。

北医三院崇礼院区院长杨渝平表示，几年来，北医三院累计派驻工作人员260余名开展诊疗、带教和技术指导工作，实现将核心技术平移至崇礼院区。截至目前，院区累计开展各类新技术108项，包括临床科室累计开展37项，重点学科开展34项，占比92%，均由北医三院派驻专家牵头开展。2023年上半年，院区累计门急诊25259人次，其中6月份就诊人次较2022年同期增长31.7%，外地患者占27.5%，来自全国25个省市。

北医三院崇礼院区是京张医疗卫生协同发展的一个缩影。据了解，8年来，在北京各医院的帮扶下，张家口市各合作医院在服务能力、学科建设、医院管理、人才培养、科研攻关等多方面都取得了大幅度提升。北京累计选派66名专家到张家口市挂职副院长或科室主任，承担着医院发展各项职责任务，累计选派定期出诊专家71名。

“京张医疗合作极大缓解了张家口及其周边欠发达地区广大群众看病难、住院难、看病贵问题。”梅晓春表示，越来越多患者在“家门口”享受到了北京专家的诊疗服务，医疗合作已累计疏解40余万赴北京就诊患者。下一步，张家口市卫健委将继续深化京张医疗合作，拓展与环京县区的医疗合作，重点推进环京县区与北京医疗机构在医养康养、康复理疗、老年人健康管理、中医传承等方面开展对接，为北京老年人在张家口养老提供优质服务。同时，建立常态化出诊机制，合作的北京医院每周安排专家在张家口对口医院出诊，有效形成京津冀医联体分级诊疗的就医格局。（记者 叶婉）