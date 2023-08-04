靶向化疗法可剿灭大多数实体肿瘤

科技日报北京8月3日电 （记者张梦然）美国一家顶级癌症治疗和研究机构希望之城国家医疗中心2日发布公告称，该机构科学家开发出一种在临床前研究中显示能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物。研究相关论文已发表在《细胞·化学生物学》期刊上，但有声音认为对这一成果的实际应用效果应合理解读，现阶段不必过分期待。

该药物名为AOH1996，是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。在DNA复制和修复的过程中，PCNA非常重要，而这款药物就主要针对PCNA的一个癌变形。

根据临床试验前研究的报告，研究团队在70多个癌细胞系和几组正常细胞中测试了AOH1996。结果显示，AOH1996引发了癌细胞的死亡（凋亡），同时没有中断健康干细胞的繁殖周期。

林达·马尔卡斯博士过去二十年里持续开发这款药物，他形容称，PCNA好比一个航空枢纽，包含多个飞机航站，而这款癌症药物就像一场能关闭关键航空枢纽的暴风雪，但它只停飞那些携带癌细胞的飞机。

在临床前研究中，团队利用AOH1996对来自乳腺癌、前列腺癌、脑癌、卵巢癌、宫颈癌、皮肤癌和肺癌的细胞进行治疗，并已经显示出疗效。研究团队表示，AOH1996可以口服，代谢稳定，既可单独也可联合治疗，均能抑制肿瘤生长，且不会引起可察觉的副作用。

在动物模型中验证药物可行性后，AOH1996已进入Ⅰ期临床试验阶段，该阶段主要测试药物的安全性和推荐使用剂量等情况。大约一年后，人们才能看到该药物在患者身上使用的真实数据。

研究论文同时也表达了其局限性，即“积极的动物研究结果并不总能转化为治疗癌症患者的成功，未来的临床研究需要确定其对癌症治疗的功效”。