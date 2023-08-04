为救援，他们7次“逆行”

近日，一段战士暴雨中救助受困群众的视频在各大网络平台热传，感动了许多网友，大家纷纷点赞留言：“人民子弟兵好样的！”

据人民日报微信公众号报道，7月28日下午，山东济南突降暴雨，北部战区陆军机关东门外英雄山路上积水严重，水流湍急，最深处没过了大腿。一名骑电动车的市民在水流的冲击下失去平衡，连人带车被水冲倒。

危急时刻，下士班长张锦凯立即组织李士林、李博文、朱玉鹏几名当班哨兵，迅速奔向水流涌动的低洼地实施救援。视频画面显示，他们在湍急的水流中大步前进，奋力冲进水中，其中一人赶紧扶起被困群众，搀扶着让他走在前面，自己则在群众身后保护，另一人则用力扶正电动车，推着前往旁边的高地。

暴雨仍在持续，又有群众在水中被困，还有的鞋子、头盔等被水流冲走。为了减少群众的财物损失，同时防止这些物品在水流中对行人、交通造成二次伤害，这几名哨兵均不顾自身安危，先后7次逆向而行、闯入水流，帮助受困群众，避免了人员受伤和财产损失，受到现场群众的赞扬。

据报道，近年来，该单位涌现出连队干部拾金不昧、公勤班长资助贫困儿童、执勤哨兵救助受伤路人、到驻地社区开展学雷锋活动等先进事迹，收到地方群众锦旗20余面、感谢信10余封，先后被北部战区陆军表彰为“学雷锋先进单位”，被山东省委省政府表彰为“拥政爱民模范单位”。

视频上传到网络后，网友们纷纷为战士们的义举点赞。网友“徐徐”注意到，视频最后，在画面右侧，有位哨兵飞速跑了出去，“一定是又发现了险情，去施以援手了，赞！”网友“童心”表示：“人民子弟兵永远是可以依靠的人、最信任的人！”网友“风轻云淡”留言说：“不管何时何地，只要看到这军绿，内心就有了安全感。”