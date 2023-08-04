洪水中，他用双手托举小女孩

近日，一组照片和视频引发网友关注：强降雨导致道路积水，几位辅警与民警在齐胸深的积水中，涉水救援被困车辆里的人员。其中一张照片定格了一名辅警用托举方式营救小女孩的瞬间，这一举动深深地感动了网友。

据人民日报微信公众号报道，7月26日20时至27日6时，四川省泸州市古蔺县出现极端强降雨天气，最大小时雨量达146.1毫米，古蔺多个乡镇小时雨量超过100毫米，暴雨导致道路积水严重。

7月27日凌晨4时许，古蔺县公安局巡防大队接到群众求助电话，一辆车因发动机进水熄火，车上3个大人和3个小孩一共6人被困。巡防大队队员赶到现场时，发现积水已淹至道路1米深位置，眼看水位还在不断上涨，即将淹没车顶，救援刻不容缓。

几位民警和辅警来不及带上救生设备，赶紧徒步向车辆靠近。据辅警康安友回忆，水流非常急，他们蹚水前行，几次都险些被冲走。当时，被困车辆已经漂浮在道路上，水不断从车辆缝隙涌入车内，由于车辆被积水包围，车门无法打开。危急之时，他们决定用接力的方式救援。辅警钟迎春在副驾车窗处将被困人员抱出来，交由康安友送至路边安全地带，再由辅警桂飞和民警陈林将其送往医院。

这时，一名被困车内的小女孩因呛水身体不适，辅警康安友将她托举过肩，在齐胸的水中小心翼翼将她转移到安全区域。后经医护人员检查，此次6名被困人员均无大碍。

康安友将小女孩托举过肩的营救过程被附近群众拍下，相关视频和照片在网络传播后引发关注，很多网友为康安友和他的同事们点赞。网友“云里看花”感慨道：“平凡人创造了不平凡之举！”网友“云韵”也称赞说：“有爱心，有担当，带来了满满的正能量。”

7月28日，泸州市公安局为此次救援工作中表现突出的民警和辅警颁发表彰证书。其中，康安友因托举营救小女孩被记个人一等奖。