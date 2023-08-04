办好民生小事 共建美好家园

“单元门口的无障碍通道修好了，以后坐着轮椅出门不用麻烦别人抬上抬下，自己就能下楼！”湖北省十堰市茅箭区，家住二堰街道源园社区的卢大爷对小区新增设的无障碍通道赞不绝口。

让卢大爷更满意的是，无障碍通道怎么修、通道扶手等细节咋设置，小区居民都有发言权，大家共同参与、共同商讨，从社区治理的“旁观者”变成“参与者”。“小区里老人、孩子都比较多，不仅坐轮椅需要无障碍通道，婴儿车也需要走坡道。”卢大爷说，居民有需求，社区有平台，大家齐心协力，一起办好了这件难事。“这个无障碍通道修到了大家的心坎儿上。”卢大爷高兴地说。

据介绍，源园社区通过搭建智慧社区平台等形式，引导居民对社区建设、便民服务等提出合理意见和建议。社区还建立常态化说事议事机制，聚焦群众的操心事、烦心事、忧心事，组织开展协商会议，重大事项按照支部提议、两委商议、党员和居民代表大会决议的程序推动落实，激发了社区居民参与社区治理的主观能动性。

这是近年来茅箭区发挥群众主体作用，深化基层治理的一个缩影。茅箭区委常委、组织部长李炎涛介绍，2022年以来，茅箭区以改善群众身边、房前屋后人居环境的实事小事为切入点，开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，探索决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享的方法和机制，进一步夯实基层治理根基，破解基层治理难题。

走进茅箭区六堰山社区广电锦苑小区，一幢幢楼房外立面崭新平整，机动车在规范的停车位停放有序，拉环式垃圾分类亭干净整洁，孩子们在五彩缤纷的网红涂鸦墙尽情创作，老人们在休闲小广场上怡然自得。“以前小区的环境可以说是脏乱差，开展美好环境与幸福生活共同缔造活动后，小区环境变美了，在这里生活很幸福。”家住小区1号楼的居民张文贤笑着说。

中午11点半，茅箭区武当路街道路北社区幸福顾家片区的爱心食堂门前热闹起来，老人们陆续前来吃饭，志愿者队伍也忙碌着为行动不便的老人送餐。“我们这里以老旧小区为主，片区老人比较多，还有相当一部分人行动不便，吃饭就餐是个大难题。我们坚持党建引领，突出抓好这个‘急难愁盼’问题，让老人感受到温暖关怀。”社区书记刘艳说。据了解，为建设宜居社区，茅箭区以红色物业建设为抓手，构建社区大党委—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户组织体系，打造15分钟便民生活圈，优化社区服务功能，让社区居民充分共享发展成果。

在茅塔乡康家村，围绕村居环境提升改造，村民们展开了热烈讨论。改什么、怎么改、钱从哪来、如何出工，这些问题大家一起商量着办。“改好环境，建设美好家园，这是咱自己家的事情。”村民王锋说。立足村情实际，康家村充分调动群众共建家园积极性，坚持房前屋后自己干、公共部分一起干，对村主干道沿线卫生、农房院边绿化等小事，发动群众自己干、大家比、一起评，共同建设宜居宜业幸福家园。

“基层治理是国家治理的基石，我们要始终坚持以人民为中心，党建引领、群众主体，主动融合民意民愿，深入推进城市精细化管理，不断提升社区治理效能，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”茅箭区委书记张捍声表示。

《 人民日报 》（ 2023年08月04日 19 版）