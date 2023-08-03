暴雨过后霉菌作乱 如何避免“霉完霉了”？

目前，全国多地正处于“七下八上”防汛关键期。暴雨天气，除了出行受到影响外，潮湿闷热的气候也非常适宜各种霉菌的生长繁殖。霉菌不仅损坏衣物用品、污染食物，还会感染人体导致过敏，引起一些过敏性疾病，如哮喘、支气管炎等。

天津市第一中心医院呼吸与危重症医学科主任蒋萍在接受人民网记者采访时介绍，霉菌也叫真菌，主要的致敏霉菌有交链孢霉、镰刀菌、德氏霉、曲霉、青霉、根霉、毛霉，其中链格孢霉和烟曲霉是最常见的吸入性霉菌过敏原。

“对霉菌过敏的人可能会出现一些典型的过敏症状，比如打喷嚏，流鼻涕，咳嗽，眼睛、喉咙发痒，流泪等。对于有哮喘病史的患者，还会因为暴露于某些霉菌的刺激下，导致严重的哮喘发作，出现咳嗽、喘息、呼吸急促和胸部紧迫感。此外，霉菌还会导致过敏性真菌性鼻窦炎、肺曲霉菌病等。”蒋萍表示，霉菌诱发的哮喘已经成为我国儿童过敏性哮喘的首要原因。如果出现上述症状，就需要考虑检查一下是不是由于家里霉菌增多导致的。尤其是年老体弱者或者免疫力低下状态时，更需要格外注意。

“霉菌喜欢潮湿阴暗的环境。在室内，霉菌常常出现在浴室、厨房或地下室。正常情况下，霉菌是肉眼看不到的，如果在环境中能够看到，说明这里的霉菌很多。因此，当看到绿色、褐色、黑色的斑点时，意味着霉菌污染已经很严重了。”蒋萍说。

如何减少室内“霉变”避免霉菌过敏？蒋萍建议，保持室内环境清洁，定期清洗厨房、浴室、地下室和垃圾箱；保持室内干燥，在墙角、密闭衣柜内、水池下面等潮湿重灾区，可以挂一袋吸湿盒或除湿包；可以使用除湿机，使室内湿度保持在40%至50%之间；增强通风，如洗澡时使用排风扇或打开浴室窗户通风，做饭时使用排气扇；清除能引起霉菌孳生的水源或潮湿源头，维修室内外有渗漏的地方；不要囤积过多食物，一旦发现食物发霉要及时扔掉；床上用品定期清洗、翻晒、更换；减少室内绿植的栽培，避免土壤中的霉菌；尽可能少开衣柜门，避免吸湿性较强的棉、麻、丝、毛等织物霉变；家中家具防霉，不妨利用空调，使房间温度保持在15至25摄氏度，并常用干棉布除尘，避免因湿度过重生出霉斑。