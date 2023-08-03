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健康“医”点通

家长请查收！儿童青少年暑假近视防控指南来了

人民网记者 闫妍

2023年08月03日09:49 来源：人民网

暑假是儿童青少年近视防控的关键期。暑假时间长、天气热，儿童青少年容易出现生活不规律、缺少户外活动、长时间室内近距离用眼等情况，易发生近视或近视程度加深。暑假期间，家长该如何帮助孩子保护视力呢？就此人民网记者采访了郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）眼科副主任医师高涛。

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(责编：王连香、吕骞)




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