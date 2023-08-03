室内降温用干冰 处置不当有危险

干冰和冰外观相似，在家中放置干冰，不熟悉干冰特性的人，尤其是孩子，或许会直接上手拿，这就有可能导致冻伤。如果干冰被孩子误食，后果不堪设想，严重可致儿童窒息。

8月2日，我国多地发布高温预警。烈日炎炎，不少人为降温绞尽脑汁。记者在网络上注意到，除了开空调、睡凉席等传统度夏方式外，一些人将目光放在了近些年来随冷链快递发展而被人们所熟知的干冰上。

在一条短视频中，一位家长为了给孩子降温，把一大块干冰放到家中。她称，干冰只会释放二氧化碳，没有危害，使用干冰可低成本降温。

那么，干冰的主要用途是什么？它是否可以降温？将其用于室内降温又是否安全？带着这些问题，记者采访了相关专家。

干冰非冰，降温效果显著

干冰名称中虽有“冰”，但它却不是由水凝固而成的。

“干冰从化学成分上说就是固态的二氧化碳。”中国科学院自然科学史研究所特别研究助理、清华大学化学系博士、科普作家孙亚飞对记者表示，“二氧化碳在标准大气压下不存在液态，因此当温度低于零下78摄氏度时，气态二氧化碳会直接凝华成固态；反之，当温度高于零下78摄氏度时，二氧化碳则会从固态直接升华成气态。由于固态二氧化碳的外观形似冰块，又不会产生液态物质，故而被称为干冰。”

生活中，人们常常用冰块给饮料降温，这是因为冰块在融化过程中（由固态变为液态）会吸收饮料的热量。用干冰给物体降温也是利用了类似的原理。“干冰，即固态二氧化碳，在升华时，由固态直接变成了气态。在这一过程中，它会从周围环境、物体中吸收大量的热。”孙亚飞解释道。

干冰是一种价格低廉的降温介质，在生产生活中的应用也比较广泛。比如，实验室中很多化学反应都需要在极低温的条件下进行，这时科学家们往往会将干冰放入某种溶剂中，通过干冰在实验室内创造低温环境；在日常生活中，长途冷链运输也需要干冰的帮助。

“在房间内放上干冰，的确可以起到降温作用。此外，当干冰被置于室温条件下，其周围的低温环境会让干冰附近空气中的部分水蒸气凝结，从而形成烟雾缭绕的效果，视觉上也很好看。”孙亚飞说，“随着工业的发展，如今干冰的价格也很低。一千克干冰只要几块钱，它们理论上能够让一个间房在半天的时间内保持清凉。”

家用需警惕，或存多种风险

干冰的安全性究竟如何？孙亚飞表示，干冰升华的产物只有二氧化碳，它不是易燃易爆气体，从理论上来说并没有什么危险。

但是，孙亚飞强调，干冰温度过低，人体皮肤在接触到干冰后，在很短的时间内就会被冻伤。“研究人员在实验室使用干冰时，有一套完整的操作规程，如不能直接用手接触、不能将其放到普通冰箱里等。干冰和冰外观相似，在家中放置干冰，不熟悉干冰特性的人可能会直接上手操作，孩子也有可能会拿干冰当玩具玩耍，这就可能会导致冻伤。”孙亚飞说。

此外，干冰处在零下78摄氏度以上的环境中，就会升华为气体。“将干冰放到室内，无异于把干冰放到‘热油’中，快速蒸发的气体会夹杂着干冰粉末飞射出来。尽管实际造成的伤害不是很大，但很容易吓到孩子。”孙亚飞提醒道。

另外，在储存上，也不能将干冰直接放入冰箱。家用冰箱内的温度虽然在日常生活中算得上是低温，但对干冰来说仍是高温。

“冰箱冷冻室温度一般在零下18摄氏度左右，冷藏室温度一般在4摄氏度左右，这都远远高于干冰升华所需要的温度。如果把干冰当成冰直接放到冰箱里，可能会引发比较复杂的后果。”孙亚飞补充道，例如，干冰会对冰箱内部进行降温，特别是当冰箱处于密闭状态时，这种降温效果很明显。此时，有些不能被冷冻的食物，比如蔬菜、水果等，都可能会被冻伤，进而提前腐败。而当干冰降温效果过于明显导致冰箱内温度远低于冰箱的设计温度时，也会对冰箱系统及零部件造成一些不可逆的损坏。

不仅如此，若干冰被孩子误食，后果不堪设想。孙亚飞表示，一方面，干冰的超低温会快速冻坏儿童的口腔和食道；另一方面，干冰进入胃部后会快速气化，产生大量二氧化碳。“若不考虑气压变化，一单位的干冰全部转变为二氧化碳后，体积会膨胀700倍至800倍。这不仅会让儿童胃部快速涨起，而且返流到口腔、鼻腔的二氧化碳还会导致儿童窒息。”他说。

“在实际使用干冰时，要考虑到家庭环境的实际情况。基于上述风险因素，不建议在家中使用这种方式进行降温。”孙亚飞提醒道。（实习记者 裴宸纬）