一种单克隆抗体可减缓肿瘤生长

科技日报北京8月2日电 （记者张梦然）《自然》2日发表两项癌症研究突破：一种治疗性单克隆抗体NP137在小鼠模型中能够抑制子宫内膜癌和皮肤癌的生长和转移，一项研究还报告了这一试剂的首次人体试验，展示了它对晚期子宫内膜癌个体患者的作用，表明这一抗肿瘤策略值得进一步研究。

随着癌症进展，它们会发生细胞层面的改变，这被称为上皮细胞间质转化。现在，一种名为netrin-1的蛋白质被认为可能在肿瘤发展中有重要作用。两项最新研究表明，阻断这一蛋白，就能抑制上皮细胞间质转化。

法国里昂大学团队研究表明，netrin-1在人类子宫内膜癌中会上调。在该疾病的小鼠模型中，阻断netrin-1的活性会触发癌细胞死亡，抑制上皮细胞间质转化。基于这些发现，团队在一项人体1期临床试验中测试了阻断netrin-1的单克隆抗体——NP137的潜力。该试验有14名晚期子宫内膜癌患者参加，治疗被证明是安全的，在9名患者中观察到了抗肿瘤响应，8名患者的病情稳定了下来，1名患者的肝转移灶缩小超过50%。在小鼠模型中，传统化疗药物（卡铂和紫杉醇）与NP137结合后效果得到改善。

在另一项研究中，比利时布鲁塞尔自由大学团队表示，在鳞状细胞癌小鼠模型中，NP137介导的netrin-1抑制减少了发生上皮细胞间质转化的细胞比例。这一处理减少了转移的数量，增加了肿瘤对化疗的敏感性。团队还评估了这一处理对移植到小鼠身上的人类癌细胞的作用，表明netrin-1阻断抑制了这些细胞的上皮细胞间质转化。

紧密相连的细胞，本是一道严密的防线，而本文所说的上皮细胞间质转化，正是赋予细胞转移和入侵能力的一个重要事件。可以说，它与癌症患者肿瘤的发展、侵袭、转移和对化疗及免疫疗法的抗性密切相关。而阻断这一转变，可能就是当今癌症治疗的一个极有潜力的方法。此前，科学家试图利用上皮细胞间质转化抑制肿瘤还不太成功，但随着生化技术手段和认识的不断提高，这一方向的前景渐渐明朗。