晚上7点多，夕阳洒下长长的金色绸缎。回家后，我放下沉甸甸的包，脱下外套，直奔厨房。先在电饭煲内胆里倒上两大勺圆墩墩的米，淘米3遍，加水直到差不多没过一指肚的高度，就可以蒸米饭了。约莫20分钟后，米饭蒸熟，在煲里闷上10分钟就是口感最好的时候。蒸米饭的空档用来炒菜，热菜配热饭，慰劳辛劳一天的自己。

今天连续好几个小时盯着电脑屏幕写文档，骑车回家的路上还遇到狂风。脑子和身体都着实有些累，所以做得简单一点。

扒两瓣蒜剁成蒜末，洗一根葱切成葱花。然后，我从冰箱里拿出半颗白菜，简单洗洗之后切成三指宽的段。油热起，蒜末葱花炸香，掰半个干辣椒进去呛个锅。先下白菜帮子，再倒入所有白菜叶，盐、生抽、耗油、鸡精、糖，翻炒时依次适量加到锅里。自己做饭后才发现，原来“适量”真是一个没法替换的量词。炒菜是一门包容的技术，食材调料多些少些对风味影响不算太大，只有亲自动手下厨，才能总结出经验。

热锅里升腾出炝炒白菜的水汽，快出锅的时候，再在铲子上倒上两调羹的醋，沿着锅边一淋，醋香瞬间迸发。我把菜盛到盘子里，添上一碗饭，打开手机看看喜欢的视频，这就是舒舒服服的日子。

出国留学已经4年有余，时间过得很快。这几年，我亲身感受到牛肉从700克5欧元涨到了9欧元，鸡蛋从一盒1.5欧元涨到了3欧元。当家才知柴米贵，此话不假。不过，会做中餐是留学时缓解乡愁的一大技能。无论走到哪里，中国胃都变不了。

上个除夕夜，我和其他中国留学生一起度过。我们商量好每人准备一个拿手菜，一起美美地吃一顿年夜饭。大家忙活了一整天，来自五湖四海的我们，摆上了各具家乡特色的菜，围坐在桌前。有水煮肉片、烤鸭、烤羊排、蒸海鲈鱼、油焖大虾、地三鲜、姜丝皮蛋……我们在欢声笑语中一起度过了除夕夜，盘子里的菜被大家吃得一干二净，游子无论身在何方，过节的仪式感都不能少。

（作者系荷兰特温特大学地理信息科学博士生）