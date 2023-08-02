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冠状动脉搭桥术后能运动吗？  

2023年08月02日10:17 来源：人民网-人民好医生

问：冠状动脉搭桥术后能运动吗？  

答：搭桥术后的患者最初可在室内或室外缓慢走动，注意平稳和安全。开始行走的速度、步伐以感觉舒适为标准。以后，逐渐加快步伐，以增加心率和呼吸频率。在运动和锻炼的过程中，如果出现胸疼、气短，哮喘和疲劳，应立刻停止，待症状消失后，再以较慢地速度继续活动，量力而行，适可而止，循序渐进，逐日增加。

——《个人健康手册（冠心病）》

                             

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(责编：杨媚、权娟)




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