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得了冠心病，多长时间复查一次？

2023年08月02日10:16 来源：人民网-人民好医生

问：得了冠心病，多长时间复查一次？

答：初次用药的患者，建议1-2个月后到医院复查一次。状态比较平稳的患者，建议3-6个月复查一次，医生会观察病变进展。刚做完搭桥手术的患者，出院后2-4周就要复查。

——《个人健康手册（冠心病）》

                             

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(责编：杨媚、权娟)




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