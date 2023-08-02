问：得了冠心病，多长时间复查一次？

答：初次用药的患者，建议1-2个月后到医院复查一次。状态比较平稳的患者，建议3-6个月复查一次，医生会观察病变进展。刚做完搭桥手术的患者，出院后2-4周就要复查。



——《个人健康手册（冠心病）》

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