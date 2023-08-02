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冠心病患者需要做哪些检查？

2023年08月02日10:10 来源：人民网-人民好医生

问：冠心病患者需要做哪些检查？

答：冠心病患者需要做的检查分为三类：
（1）化验检查：如抽血、验尿等需要取标本做的检查。
（2）无创检查：包括心电图、动态血压监测、胸片、超声心动图等心电记录或者影像检查，这些检查都是无创伤的，对人体无伤害或影响较小的检查。
（3）有创检查：如冠脉造影，这种检查需要进行有创伤性的操作，如穿刺动脉、插入导管等等。

——《个人健康手册（冠心病）》

                             

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(责编：杨媚、权娟)




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