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怀疑患了冠心病，初诊应挂哪个科？

2023年08月02日10:08 来源：人民网-人民好医生

问：怀疑患了冠心病，初诊应挂哪个科？

答：如果出现胸痛、胸闷、心悸等不适，应该到医院的心血管内科就诊；如若出现胸痛超过15分钟不缓解，伴有呼吸困难、大汗淋漓，甚至出现濒死感，应该立即拨打120急救电话，救护人员将会把您送到最近的胸痛中心进行救治。

——《个人健康手册（冠心病）》

                             

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(责编：杨媚、权娟)




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