问：冠心病有哪些早期症状？

答：冠心病最典型的临床表现是心前区或胸骨后疼痛。疼痛性质多为绞痛或压榨痛，也可表现为相对不典型的憋闷感或向左肩背、左肩臂放射。还有一些不典型的症状可表现为牙痛、咽部发紧不舒服等等。疼痛一般是在活动时、饱食后、情绪激动、用力解大便等耗氧量增加的情况下发生，一般持续数分钟常常不会超过15分钟。

——《个人健康手册（冠心病）》

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