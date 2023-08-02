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引发冠心病的高危因素有哪些？

2023年08月02日10:06 来源：人民网-人民好医生

问：引发冠心病的高危因素有哪些？

答：冠心病的危险因素主要有高血压、血脂异常、肥胖、高血糖，不良生活方式包括吸烟、不合理膳食（高脂肪、高胆固醇、高热量等）、缺少体力活动、过量饮酒，以及社会心理。另外还有性别、年龄、家族史等。

——《个人健康手册（冠心病）》

                             

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(责编：杨媚、权娟)




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