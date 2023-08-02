问：冠心病有哪些类型？

答：(1)隐匿性冠心病，因动脉狭窄的程度较轻，或有较好的侧支循环代偿，患者平时并没有什么不舒服的感觉，即使进行心电图检查，也只有一部分能发现异常，而另外一部分要通过平板运动试验才能发现。

(2)心绞痛，心脏发生短暂性心肌缺血缺氧，患者可感到胸前区闷痛，或重压紧缩感，多见于劳累、情绪激动、寒冷等情况。

(3)心肌梗死，在冠状动脉病变的基础上，冠状动脉的血流急剧减少或中断，使相应的心肌出现严重而持久地急性缺血，最终导致心肌的缺血性坏死。发生急性心肌梗死的患者，在临床上常有持久的胸骨后剧烈疼痛、血清心肌酶升高以及心电图反映心肌急性损伤、缺血和坏死的一系列特征性演变，并可出现心律失常、休克或心力衰竭，属急性冠脉综合征的严重类型。

(4)缺血性心肌病，属于冠心病一种晚期类型，是指由冠状动脉粥样硬化引起长期心肌缺血，从而产生心肌收缩和（或）舒张功能受损，引起心脏扩大或僵硬、充血性心力衰竭、心律失常等一系列表现的综合征，预后较差。

(5)猝死型，急性冠脉综合征发生后，突发的心肌缺血造成患者心脏的电活动紊乱，进而发生恶性心律失常（多为室颤），此时如果患者没有得到及时的心肺复苏或复苏失败，就会发生猝死。

——《个人健康手册（冠心病）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端