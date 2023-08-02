人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普 >>冠心病健康手册

什么是冠心病？

2023年08月02日09:56 来源：人民网-人民好医生

问：什么是冠心病？

答：心脏表面分布着为自身心肌细胞供血的动脉，称为冠状动脉。脂质代谢异常、高血压、糖尿病等危险因素，可以促进冠状动脉血管形成斑块，导致管腔狭窄，心肌血供减少而出现心肌缺血的症状，这就是冠状动脉粥样硬化性心脏病，就是通常所说的“冠心病”。除了管腔狭窄，血管痉挛、冠状动脉微循环病变也可与管腔狭窄同时存在或单独导致冠心病。

——《个人健康手册（冠心病）》

                             

       扫码查看更多《个人健康手册》内容         扫码下载“人民好医生”客户端

(责编：杨媚、权娟)




热门点击排行榜