问：什么是冠心病？

答：心脏表面分布着为自身心肌细胞供血的动脉，称为冠状动脉。脂质代谢异常、高血压、糖尿病等危险因素，可以促进冠状动脉血管形成斑块，导致管腔狭窄，心肌血供减少而出现心肌缺血的症状，这就是冠状动脉粥样硬化性心脏病，就是通常所说的“冠心病”。除了管腔狭窄，血管痉挛、冠状动脉微循环病变也可与管腔狭窄同时存在或单独导致冠心病。

——《个人健康手册（冠心病）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端