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带状疱疹有哪些前驱症状？

2023年08月02日10:00 来源：人民网-人民好医生

问：带状疱疹有哪些前驱症状？

答：70%-80%的带状疱疹患者会出现前驱疼痛，疼痛发生于皮疹出现前的部位。前驱疼痛如灼烧、射击、刺痛、抽痛般，疼痛可为持续或间歇的，可散发或偶发，可能会影响睡眠，通常持续 2-3天，也可能持续1周及以上。

——《个人健康手册（带状疱疹）》

                             

(责编：马晓慧、权娟)




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