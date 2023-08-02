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哪些是带状疱疹的高危因素？

2023年08月02日09:59 来源：人民网-人民好医生

问：哪些是带状疱疹的高危因素？

答：高龄、有基础慢性病、以及其他原因造成的免疫功能低下是带状疱疹的高危因素。

——《个人健康手册（带状疱疹）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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