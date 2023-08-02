问：带状疱疹最长要疼多久？

答：带状疱疹皮疹出现后超过90天的疼痛为带状疱疹后神经痛。大约10-30% 的带状疱疹患者会出现带状疱疹后神经痛。30%-50%带状疱疹后神经痛患者疼痛时间超过1年，部分可达10年。

——《个人健康手册（带状疱疹）》

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