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带状疱疹最长要疼多久？

2023年08月02日09:56 来源：人民网-人民好医生

问：带状疱疹最长要疼多久？

答：带状疱疹皮疹出现后超过90天的疼痛为带状疱疹后神经痛。大约10-30% 的带状疱疹患者会出现带状疱疹后神经痛。30%-50%带状疱疹后神经痛患者疼痛时间超过1年，部分可达10年。

——《个人健康手册（带状疱疹）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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