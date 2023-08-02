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带状疱疹有哪些并发症？

2023年08月02日09:52 来源：人民网-人民好医生

问：带状疱疹有哪些并发症？

答：带状疱疹后神经痛是带状疱疹最常见的并发症。 眼部的带状疱疹可能引起眼部的严重并发症，包括失明。也可以导致一些罕见的并发症，如肺炎、听力障碍、脑炎、甚至死亡。

——《个人健康手册（带状疱疹）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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