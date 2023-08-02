问：带状疱疹会传染吗？

答：带状疱疹疾病本身不是由病毒传染造成的，但是活动期带状疱疹患者，可能会将病毒传染给没有接种过水痘疫苗或者没出过水痘的人，感染之后会得水痘。如家中有人得带状疱疹，可能会将病毒传染给家中的孩子，这样孩子会患上水痘。

——《个人健康手册（带状疱疹）》

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