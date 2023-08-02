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带状疱疹是由什么引起的？

2023年08月02日09:42 来源：人民网-人民好医生

问：带状疱疹是由什么引起的？

答：带状疱疹和水痘的“罪魁祸首”，都是水痘-带状疱疹病毒，只是在不同时期，表现为不同的疾病。原发感染表现为水痘，原发感染潜伏在神经节的水痘-带状疱疹病毒再激活引起带状疱疹。

——《个人健康手册（带状疱疹）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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