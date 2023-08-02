人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普

如何自我监测血压？

2023年08月02日09:30 来源：人民网-人民好医生

问：如何自我监测血压？

答：推荐使用经过国际标准认证合格的上臂式全自动电子血压计。18岁及以上成人至少每年测量一次血压。医疗机构对35岁以上首诊居民测量血压，发现血压升高，应持续检测。血压达标且稳定者，每周自测血压1次；血压未达标或不稳定者，应增加自测血压次数。

——《个人健康手册（高血压）》

                             

       扫码查看更多《个人健康手册》内容         扫码下载“人民好医生”客户端

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜