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服药情况下血压正常了，需要继续服药吗？

2023年08月02日09:29 来源：人民网-人民好医生

问：服药情况下血压正常了，需要继续服药吗？

答：高血压患者即使没有症状、血压正常了，也需要长期服用降压药。突然停药会出现“反跳”现象，引发血压、心率波动，甚至出现心血管事件。

——《个人健康手册（高血压）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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