问：吃降压药有哪些用药原则？

答：在医生的指导下合理用药，长期用药。起始治疗：患者在生活方式改变后血压仍不达标应开始药物治疗。如果医生认为有必要实现快速控制血压，可以视情况在诊断后立即给予降压治疗。其他心血管危险因素存在，也应尽早开始药物治疗。药物选择：需考虑患者年龄、民族、种族及其他临床特征等因素，以及其他疾病（如糖尿病）和怀孕等情况。

——《个人健康手册（高血压）》

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