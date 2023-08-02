问：血压高，多长时间去医院复查一次？

答：高血压患者定期随访可以观察降压疗效，及时调整治疗方案；同时，和医生面对面交流，强化健康的生活行为方式养成，利于心血管疾病的防控。复诊时间视病情轻重缓急而定。血压稳定的患者应每1-3个月随访一次。

——《个人健康手册（高血压）》

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