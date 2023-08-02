人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普

血压高，多长时间去医院复查一次？

2023年08月02日09:24 来源：人民网-人民好医生

问：血压高，多长时间去医院复查一次？

答：高血压患者定期随访可以观察降压疗效，及时调整治疗方案；同时，和医生面对面交流，强化健康的生活行为方式养成，利于心血管疾病的防控。复诊时间视病情轻重缓急而定。血压稳定的患者应每1-3个月随访一次。

——《个人健康手册（高血压）》

                             

       扫码查看更多《个人健康手册》内容         扫码下载“人民好医生”客户端

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜