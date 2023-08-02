问：为什么高血压这么可怕？

答：高血压最明显的症状是头晕头痛，还可以出现四肢麻木。高血压可加速动脉硬化引起血管堵塞，在脑可引起脑梗；在冠状动脉引起心梗。高血压还可引起微血管渗出，在脑可引起头晕和头胀；在肾可引起蛋白尿；在眼底，可引起眼底小动脉痉挛和眼底微血管渗出。

——《个人健康手册（高血压）》

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