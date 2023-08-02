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高血压究竟是怎么回事儿？

2023年08月02日09:14 来源：人民网-人民好医生

问：高血压究竟是怎么回事儿？

答：高血压是指人体体循环内的压力，超过了正常血管能够调控的指标。分为原发性高血压和继发性高血压两类。原发性高血压，目前病因不明；继发性高血压，其病因较为明确，如肾动脉狭窄、主动脉缩窄，或肾脏疾病等引发。高血压的形成与人们的不健康生活习惯密不可分。抽烟、喝酒、经常性熬夜、精神高度紧张等都会引起高血压。

——《个人健康手册（高血压）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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