提升公众健康素养 第三届“人民健康之星”科普行动走进乌鲁木齐

为提升公众健康素养，引导群众践行健康生活方式，7月28日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会提供学术支持，以岭药业、国药控股新疆新特药专业药房共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进新疆乌鲁木齐。来自新疆维吾尔自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院等多家医院的知名专家，为近百名居民提供了知识科普、慢病筛查等健康服务。

第三届“人民健康之星”科普行动新疆站启动

夏日炎炎，高温高湿天气不仅令很多人面临中暑风险，也是一些心脑血管患者疾病高发期。

高温高湿天气下，心脑血管疾病患者如何安全度夏？新疆医科大学第一附属医院心脏中心主任医师地里奴尔·塔吉认为，在炎热夏季受影响较大的心血管疾病分别是高血压和冠心病。天气炎热，人体排汗量大、血容量下降就会导致血压下降，所以患者要根据自身具体情况动态控制血压。同时，高温会引发血管扩张，冠状动脉血容量不足，易引起心肌缺血、心绞痛或心肌梗死等情况。她认为，慢病管理关键是预防和治疗，一些老年人症状不明显或仅表现为上腹不适、恶心、呕吐等消化道症状，这或许是心绞痛、心肌缺血表现，要提高警惕，及时就医检查和治疗。

以岭药业新疆区域负责人陈天喜说，以岭药业秉承“继承创新，造福人类”的企业宗旨，以中华通络养生八字经为引领，提出慢病防治新理念。接下来，以岭药业也将继续支持、推动“人民健康之星”科普行动全面围绕慢病人群展开，传播健康知识，普及健康理念，寻找慢病患者中疾病管理良好的优秀案例并进行推广、复制，让更多慢病患者学到、学会慢病管理经验，以助力提升全民健康素养，助力健康中国建设。

健康中国，慢病防控先行。国药控股新疆新特药专业药房连锁总经理张强说，普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，成为提高人民健康水平的重要方式。希望通过第三届“人民健康之星”科普行动，引导更多群众了解、掌握慢病科普知识，践行健康生活方式，降低慢性病发病率，提高慢病患者生活质量。

人民健康相关负责人表示，2023年“人民健康之星”科普行动将继续以线上线下相结合形式，通过科普讲座、专家义诊、健康达人秀等多种方式，联动全国30个城市、千余位健康科普专家、数万名药事服务人员及临床医疗机构、基层社区卫生服务中心和连锁药房共同参与到国民健康素养提升行动中来，共同助力健康老龄化和健康中国建设。

目前，慢病药品已成为零售药房践行健康中国战略的重要组成环节。为提高慢病专员专业的服务水平，为更多慢病患者在购药时提供健康解决方案，本次活动将以国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司为落地支持单位，并在国控新疆专业药房建立“人民健康之星科普教育基地”。

现场开展慢病筛查服务

科普行动当天，现场开展慢病筛查与专家义诊，为中老年人群提供身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。7月28日至7月29日，专业药房乌鲁木齐二药房、专业药房乌鲁木齐十九药房、专业药房乌鲁木齐一药房开放多个健康咨询服务点；7月29日，专业药房库尔勒二药房、专业药房石河子二药房、专业药房昌吉一药房也启动专家义诊活动，邀请多位专家就心脑血管疾病、老年常见疾病等进行健康咨询，助力慢病患者做好慢病管理。（张慧丹）