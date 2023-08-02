暑期警惕干眼症“盯上”孩子

目前，全国各地的中小学生开启暑假模式。虽然孩子放假了，但他们的眼睛更“忙”了，看书、看电视、看手机……一些孩子的眼部健康亮起了红灯。中南大学湘雅三医院眼科副主任医师曹燕娜在接受人民网记者采访时提示，孩子们尽情享受暑假生活的同时，也要小心患上干眼症。

据统计，近年来干眼症逐渐低龄化，在儿童青少年人群中已成为一种常见病，在我国的发病率为21％至30％。曹燕娜介绍，干眼症也被称为角结膜干燥症。它是由于泪液质或者量以及动力学异常等，导致泪膜的稳定性降低而出现的眼部不适、眼表病变。

干眼症的典型症状包括眼睛干涩、疲劳、刺痛、眼痒等，严重者会影响到角膜，发生角膜上皮脱落，甚至角膜溃疡，进而导致睁眼困难、视力下降等。

“如果孩子频繁揉眼睛、眨眼睛父母应警惕。”曹燕娜表示，需要注意的是，儿童患上干眼症后，自己不会说“我眼睛干”，只会不停眨眼睛或揉眼睛，尤其是年纪偏小的孩子。

很多父母看到孩子这样的表现，大都不会往干眼症这一方面想，很多时候会以为是角膜炎。怎样分辨孩子频繁眨眼是患上干眼症还是角膜炎呢？曹燕娜说，角膜炎大都是细菌或病毒感染造成的角膜炎症，其中病毒感染更为多见。如果孩子只是单纯的眼睛干涩发红充血，没有分泌物即“眼屎”，没有感冒等感染症状，很可能是有干眼症。

“儿童青少年患上干眼症多是由于长时间用眼、使用电子产品，屈光不正，戴接触镜，结膜过敏等原因。”曹燕娜说。

曹燕娜提醒，暑假期间，孩子使用手机、平板电脑、电脑、等电子产品的时间有所增加，如果日均使用超过4小时，且使用时间越长，干眼症状会越明显。

“预防干眼症，健康用眼是最重要的。”曹燕娜建议，合理用眼，养成良好的用眼习惯，连续看书、写字的时间不宜过长，尽量远眺让眼睛放松。避免长时间接触视频终端设备。在空调房间里可以使用加湿器，增加环境空气的湿度。保持充足睡眠，不熬夜。同时，饮食上应多吃一些新鲜的蔬菜和水果，减少油炸及高油脂食物。另外，孩子眼睛不适要及时就医，不可擅自使用滴眼液，以免形成长期依赖。