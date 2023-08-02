识别早期症状 揪出“沉默杀手”

近日，浙江一对母女双双确诊卵巢癌晚期的话题冲上热搜，引发网友热议。在我国，卵巢癌年发病率位于宫颈癌和子宫体恶性肿瘤之后，居女性生殖系统肿瘤第三位。由于卵巢癌的恶性程度高，早期症状不明显，不易发现，且预后差，因此它又被称为“沉默杀手”。

天津人民医院肿瘤诊治中心主任王华庆教授表示，对于恶性肿瘤，预防大于治疗，随着卵巢癌筛查技术的不断进步，定期筛查、积极预防和保持良好的生活习惯是远离肿瘤最好的方式。

防治卵巢癌“两难一易”

卵巢癌是指生长在卵巢上的恶性肿瘤。卵巢癌主要分为上皮细胞癌、生殖细胞肿瘤以及性索—间质肿瘤三大类，其中95%的卵巢癌为卵巢上皮细胞癌。

“卵巢癌的发病特点是‘两难一易’，即难发现、难治疗、易复发。”王华庆介绍，这种发病特点也导致绝大多数患者在确诊时已是晚期，70%卵巢癌患者初始治疗后三年内会复发，五年生存率为40％左右，病死率位于女性生殖道恶性肿瘤之首。

根据国家癌症中心2022年发布的肿瘤数据，我国卵巢癌已经取代宫颈癌，成为我国妇科癌症造成患者死亡的第二大死因。

“之所以难以在早期发现卵巢癌的蛛丝马迹，主要有三方面原因。”天津医科大学第二医院妇科主任医师郭素杰介绍，首先目前缺乏有效的特异性筛查手段，临床上也不支持对一般人群进行常规的卵巢癌筛查。其次卵巢癌的早期症状并不那么明显，容易与其他疾病症状混淆。如胃肠道不适，很多患者就医往往是因为腹胀、胃纳不佳、饮食减少或明显消瘦。这些症状与一般消化系统症状和胃肠功能紊乱很相近，因此非常容易被忽视。另外卵巢癌早期患者多数没有疼痛或不适感，极少数患者是因为肿瘤蒂扭转或破裂出现腹痛就医而被意外发现。

“但及早发现卵巢癌也并非没有可能，每年定期做妇科检查和盆腔超声检查或CT就可能及时发现卵巢肿物。另外目前虽然卵巢癌尚无早期特异性的肿瘤标记物，但我们可以做一些灵敏度较高且有一定相关性的标记物检查，比如CA125、CA199、CEA、AFP、HE4等。”郭素杰介绍，一旦出现腹胀、腹部包块、腹腔积液等消化系统不适症状，都要及时就医。

郭素杰强调，女性尤其要关注以下四种症状。

首先是腹痛。一方面，随着肿瘤的生长，其有可能压迫或侵犯到周围的组织和器官，患者会有腹痛的感觉。另一方面，当肿瘤蒂扭转或破裂时也会出现腹痛。“需要注意，腹痛并不一定是卵巢癌引起的，也可能是由其他疾病引起的。但如果出现持续性腹痛或频繁、严重的腹痛，应及时就医进行进一步检查。”郭素杰说。

其次是压迫症状。肿瘤增长向前会压迫或侵袭到膀胱出现尿频、尿急甚至血尿或排尿困难。当压到或侵及胃肠道时可能出现消化道不适，会引起恶心、呕吐、食欲不振等，甚至会出现肠梗阻。

再次是不规则阴道流血。“有些卵巢肿瘤具有内分泌功能，其能分泌雌激素，常合并子宫内膜增生，甚至子宫内膜癌。”郭素杰强调。

最后是体重下降。随着卵巢癌病情加重，患者消化系统功能会受到影响，出现食欲减少、消化不良等情况，而且癌症也会消耗人体的营养，使人日益消瘦、贫血甚至发生恶病质。

不断升级诊断“武器”

及早发现卵巢癌，除了需要女性提高健康意识外，具有高特异性的筛查工具必不可少。

“卵巢癌筛查策略基于肿瘤生物标志物（CA125）结合经阴道超声。”王华庆表示，不过CA125和经阴道超声对卵巢癌，尤其是对侵袭性更强的肿瘤亚型的敏感性和特异性均有限。

《卵巢癌诊疗指南（2022年版）》（以下简称新版指南）在筛查方法方面，强调了基因检测尤其是BRCA检测的重要性。

“流行病学统计结果表明，普通妇女一生中患卵巢癌的风险仅为1%左右。而卵巢癌具有一定的遗传性和家族聚集特征，目前已知与卵巢癌相关的遗传易感基因约有20个，其中以乳腺癌易感基因BRCA影响最为显著。”王华庆介绍，BRCA1和BRCA2胚系突变携带者在一生之中发生卵巢癌的累积风险分别达54%和23%，是卵巢癌的高危人群。

新版指南提出，对于BRCA1和BRCA2胚系突变携带者，推荐从30—35岁起，开始定期进行盆腔检查、血CA125和经阴道超声的联合筛查。

新版指南还强调，卵巢癌遗传易感基因对预测预后以及指导靶向治疗有重要意义，其他卵巢恶性肿瘤高危人群（林奇综合征、利-弗劳梅尼综合征）推荐靶点由原来的MLH1、MSH2、MSH6、PMS2、TP53更改为ATM、RAD51C、RAD51D、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2、EPCAM、STK11等，对于家族史比较明显但无法判断属于哪种遗传性综合征的情况，可考虑与遗传相关的多基因检测。

“检测靶点的更新与近年来检测技术的日益进步以及样本数据量扩大有一定关系。”王华庆认为，未来随着人们对更多基因靶点的全面、深入认识，基因检测一定能发挥更大的指导作用。

高危人群要进行定期筛查

卵巢癌高风险人群定期筛查，是目前及早发现卵巢癌非常有效的手段。

年龄和卵巢癌发病率具有一定关联：年龄越大，患卵巢癌的风险就越高，大多数卵巢癌发生在女性更年期后，50岁以上的女性是卵巢癌的高发人群。

在遗传因素方面，卵巢癌与家族基因存在一定的联系，有卵巢癌家族史的人群更容易患病。

在简化生育史方面，未怀孕未生育的女性患卵巢癌的风险较高。

在卵巢癌与乳腺癌关联方面，乳腺癌和卵巢癌都是比较严重的肿瘤疾病，二者存在一定的联系，乳腺癌患者患卵巢癌的风险稍高。

在个人生活方式方面，肥胖、吸烟和不健康饮食习惯与卵巢癌风险增加有关。

除了筛查以外，对于BRCA1和BRCA2基因突变携带者，可选择在生育后，达到一定年龄，接受预防性双侧卵巢以及输卵管的切除手术，防止卵巢癌的发生。

王华庆建议，在日常生活中，女性要知晓自己的家族病史，了解卵巢癌风险，增加对卵巢癌的认知度。一定要定期进行妇科体检，对于临床检查异常的高危人群更要增加体检频率，早发现、早治疗。（记者 陈 曦）