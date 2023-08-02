满足消费需求 释放消费潜力

在陕西西安市，越来越多追求时尚、热衷体验新潮生活方式的年轻消费群体，助推丰富多元的消费业态蓬勃发展，为西安这座古城增添了一道充满活力的风景线。图为7月31日，游客、市民在位于西安市的西影电影圈子游览。

新华社记者 邵 瑞摄

为深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力，国家发展和改革委员会日前出台了《关于恢复和扩大消费的措施》（简称《措施》）。在7月31日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人就措施的相关情况进行了介绍。国家发改委相关负责人表示，《措施》将与各领域、各品类重点政策一道形成促进消费的一揽子政策体系，更好满足人民群众对高品质生活的需要。

长短兼顾，出台20条具体举措

国家发改委副主任李春临在吹风会上说，今年上半年，国内消费市场整体处在恢复过程中，餐饮、文旅、影院等线下场景快速复苏，商场、商业街重新热闹起来，体育赛事、演唱会等也陆续恢复，常常“一票难求”。但同时，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。

为了进一步释放消费潜力，《措施》给出了针对性很强的政策举措。

在扩大新能源汽车消费上，《措施》提出有效满足居民出行充换电需求、推动降低新能源汽车用电成本等举措；在支持刚性和改善性住房需求方面，《措施》提出扩大保障性租赁住房供给、稳步推进老旧小区改造、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造等要求；在壮大数字消费方面，《措施》给出丰富第五代移动通信（5G）网络和千兆光网应用场景，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验，加强移动支付安全监管等多个努力方向。

“《措施》围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六个方面，提出20条具体政策举措，力求长短兼顾、务实有效。”李春临说。

聚焦热点，提升有效供给质量

提升有效供给质量对促进消费十分重要。《措施》提出，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，拓展消费新空间，打造消费新场景，丰富消费体验，以高质量供给引领和创造市场新需求。

今年上半年，家电行业企业实现营业收入9145亿元，同比增长7.1%。对于智能家电这一消费热点领域，《措施》明确提出推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说，工信部在推动智能家电产品升级和附加值提升方面，重点开展三方面工作：一是提升产业链整体效率，促进融通发展；二是强化数字赋能转型，建设一批智能制造示范工厂、优秀场景和5G工厂；三是加强数据挖掘，促进产业开放发展、良性互动。

今年上半年，国内旅游总人次23.84亿，实现国内旅游收入2.3万亿元，同比分别增长了63.9%、95.9%。其中，“五一”假期旅游出行距离和消费活跃度都创下历史新高，国内旅游人次和收入已经超过2019年同期水平。

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳说，文化和旅游的快速恢复，为拉动消费上升、促进经济复苏、提振发展信心，发挥了巨大的综合效益。下一步，文化和旅游部一方面要着力完善政策环境，另一方面抓好平台载体建设，研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施，让人民群众切实感受到出行更安心、购物更放心、娱乐更开心、观演更润心、服务更暖心。

优化环境，推动消费提质扩容

改善消费环境是恢复扩大消费的一个重要支撑。在此方面，《措施》同样给出了不少实招，如加快实施家电售后服务提升行动、促进文娱体育会展消费、依法打击假冒伪劣行为等。

国家市场监督管理总局执法稽查局局长况旭说，作为消费者权益保护工作的牵头部门，国家市场监管总局着力营造放心的消费环境，推动消费提质扩容。“我们聚焦盲盒经营、免税品网购、新能源汽车等新业态，出台规范指引、开展行政指导、实施缺陷产品召回，指导家电、汽车、免税、盲盒、电商等新兴领域改善售后服务，提振消费信心。”况旭说，国家市场监管总局将会同相关部门出台改善消费环境的意见，启动全国放心消费示范城市创建，发挥城市整体创建的牵引撬动作用，带动各地消费环境进一步提质升级。

推动消费提质扩容，还离不开消费氛围的营造。“目前，我们已经压茬推出了全国消费促进月、绿色消费季、国际消费季等5大主题活动和31个消费场景，指导全国各地区、协会和企业一道开展了丰富多彩的消费促进活动。通过这些活动，拓宽了消费场景，营造了消费氛围，改善了消费条件，为今年上半年社会消费品零售总额8.2%的增长作出了积极贡献。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说。

商务部将进一步做实做细“消费提振年”。徐兴锋表示：“我们将会同各方继续办好第六届进博会、酒博会、糖酒会、绿色食品博览会等重点展会。同时，鼓励地方、引导地方把这些展会延伸为城市盛会，扩充美食节、生活节、艺术市集等场景，便利老百姓生活。”