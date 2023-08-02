持续优化消费金融产品和服务

作为助力消费恢复、激发潜在需求的重要手段，消费金融对提振居民消费意愿、促进消费回稳向好具有积极作用

中国人民银行最新发布的数据显示，上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。其中，个人短期消费贷款新增3009亿元，同比多增4019亿元，有力助推了消费稳步恢复。

近年来，消费金融产品日益丰富，从最初的商业银行信用卡、消费性贷款、汽车贷款到商品分期、账单分期等，产品逐步实现线上化、数字化，深度嵌入新消费场景，覆盖领域更广泛。特别是消费金融公司服务下沉市场，在优化消费金融产品和服务方面发挥了重要作用。

中国银行业协会近日发布的《中国消费金融公司发展报告（2023）》显示，截至去年末，消费金融公司服务客户人数突破3亿人次，达到3.38亿人次，同比增长18.4%；资产规模和贷款余额分别达到8844亿元和8349亿元，同比增长均为17.5%。

当前，消费对经济拉动作用逐步增强。作为助力消费恢复、激发潜在需求的重要手段，消费金融对提振居民消费意愿、促进消费回稳向好具有积极作用。要持续优化消费金融产品和服务，进一步释放消费需求，促进消费持续回暖。

从消费人群看，年轻消费者边际消费倾向较高，是消费的主力，也是消费金融产品的主要用户。年轻人喜欢线上购物，习惯使用手机理财和借贷，对金融产品便捷性、灵活度要求高。近几年，人工智能、大数据、云计算、区块链等金融科技深度应用，催化消费场景和金融产品加速融合，高效地满足了年轻群体小额、高频的金融服务需求。消费金融产品要更多地关注这一群体的消费习惯和偏好，运用金融科技，拓宽应用场景，提升服务效率，加强风险控制，满足其合理、适度的金融需求。

将合适的产品提供给合适的消费者，消费者权益保护尤显重要。要帮助消费者提升风险意识，树立理性消费、理性借贷的理念，增强产品的透明度，引导消费者更好地了解和选择消费金融产品。近期，不少地方发布消费者保护办法，规范小额贷款公司等机构的营销宣传活动，要求依法合规宣传，不得以任何隐瞒风险、虚假误导的方式进行夸大宣传。有了公平、透明的市场环境，消费者才能获得更多优质产品，消费金融行业也能长远稳健发展。

构建良好的社会信用环境，也是消费金融发展的关键一环。社会信用体系影响整个市场发展，需要监管者、行业企业和消费者共同参与完善。相关部门要加强市场监管，规范企业经营行为；金融机构要把握好促消费和防风险的平衡，创新服务方式，支持合理健康消费。消费者也要诚实守信，理性借贷，依法维护自身合法权益。

近期，相关部门出台了一系列稳定大宗消费、优化消费环境的政策，可以预见，随着政策逐步落地见效，消费潜力将持续释放，消费对经济增长的拉动作用将进一步提升。进一步优化消费金融产品和服务，能够持续促进消费升级，为促进经济发展和民生改善发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2023年08月02日 19 版）