东阿阿胶：讲好中医药文化齐鲁故事，争当山东大地的“新三好学生”

近年来，东阿阿胶踔厉奋发、攻坚克难，切实肩负起华润服务“大国民生”的时代使命，为传承创新发展中医药、守护人民健康福祉贡献东阿阿胶力量。

坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，推动党建业务融合发展

东阿阿胶牢牢坚持两个“一以贯之”，把加强党的领导融入公司治理的各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构中，推动党的政治优势、组织优势转化为企业的创新优势和发展优势。

公司始终将强化思想理论武装作为做好一切工作的基础，牢牢抓在手上。充分利用第一议题制度、党委理论学习中心组学习、专题培训、党委书记讲党课、党员教育培训等形式，扎扎实实在读原著、学原文、悟原理上下功夫，不断提高思想理论水平。

东阿阿胶党委坚持在完善公司治理中加强党的领导，将党建工作要求纳入公司章程，明确党组织在公司治理结构中的法定地位。制定完善《东阿阿胶权责运行手册》《东阿阿胶党委会议事规则》《东阿阿胶“三重一大”决策制度》等，构建党委、董事会、经理层等治理主体权责法定、运转高效的公司治理机制。规范召开党委会、经理办公会，严把重要议题质量关，党委“把方向、管大局、保落实”作用得到充分发挥。坚持党管干部、党管人才，实施任期制与契约化，推动干部能上能下、核心人才精干高效，打造堪当重任的高素质人才干部队伍。

党的力量来自组织，组织的力量源于基层、源于群众、源于党员。东阿阿胶不断加强“三基建设”，打牢工作根基。健全党组织网络，结合企业组织架构实际，同步调整优化党组织设置，构建与经营管理互融互促、同频共振的党建工作体系。严格落实党建责任制，把党建工作纳入党委直管干部绩效考核，同评先树优、晋升晋级、绩效薪酬挂钩，发挥党建考核在推进党建与经营管理深度融合的“指挥棒”作用。推进党建标准化建设。梳理工作体系，制订工作标准，实现工作规范化、标准化、流程化。开展“先锋引领”活动，建强突击队，党员带头克难攻坚，有效发挥示范引领作用。强化群团工作。成立工会分会，将公司关爱层层落实到位。持续开展“五必访”特色关爱活动，开展职工权益保护、走访慰问、生日祝福等活动，进一步增强职工群众的认同感和归属感。

坚持中医药文化与齐鲁文化相结合，推动中华优秀传统文化创新发展

“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”山东是儒家文化的发源地，文脉绵长，底蕴深厚。植根齐鲁大地的东阿阿胶在中医药文化与齐鲁文化滋养下，薪火相传、守正创新，让阿胶制作技艺作为国家非物质文化遗产在新时代绽放出夺目光彩。

品质是企业生存的根基，是品牌成长的生命线，是永续发展的核心竞争力。东阿阿胶始终坚持把品质作为极致追求，把质量作为最高道德。在驴皮原料上，从育种改良、养殖医疗、饲料到屠宰、驴皮采收、存储等各环节，都严格按照GAP标准严格把控进行质量控制，保证原料安全。在生产环节，坚持以传统工艺为基础，打造智能化、数字化生产体系，实现了产品的数字智能控制，有效提高产品质量稳定性。在销售环节，搭建东阿阿胶熬胶服务平台，优化阿胶体验服务模式，不断健全客户服务体系，为消费者提供精准的个性化服务。同时，加强企业标准化建设，将中药质量准则与现代质量管理体系相融合，构筑具有中医药特色的中华老字号质量文化。据悉，目前已建立37项质量控制指标并被收录在《中国药典》，参与阿胶等10余个中药产品国家药品质量标准起草修订。

作为中华老字号中医药品牌企业，该公司坚持用党的创新理论凝心铸魂，引导广大党员职工树立守护人民健康福祉之大志，以推动中医药传承发展为己任，团结一致，同心同德，奋力在东风浩荡的时代潮流中成大事、建新功。新征程上，针对党员职工的思想实际，邀请老一代阿胶人作报告、召开座谈会，开展华润历史文化培训，大力传承华润红色基因，坚持以先进事迹感染人、以团结共识凝聚人、以干事创业鼓舞人，教育引导广大党员职工发扬东阿阿胶的优良传统，实事求是、脚踏实地，立足本职、建功立业，在公司高质量发展中彰显自身价值。

传统医药是优秀传统文化的重要载体，必须坚定文化自信，自觉肩负传承弘扬中医药文化的历史重任。这两年，东阿阿胶以“传承三千载，一诺七十年”为主题，在北京、上海、香港等城市开展“炼行计划”阿井水万里行等活动；在商务部指导下，与地方政府和行业协会共同举办“中华老字号中医药发展大会暨首届中医药传承创新发展会议”，召开中华老字号掌门人圆桌论坛，与众多中医药企业一起，共担使命，携手推动中医药文化守正创新、繁荣发展，讲好中医药故事，展现中医药文化的博大精深。

坚持全产业链相融合，推动传统产业现代化发展

面对经济发展新趋势新机遇和新矛盾新挑战，东阿阿胶坚决贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，在科技赋能、绿色发展、产业融合上下功夫。

首先，围绕提质增效和资产运营水平提升，从自动化、数字化、智能化、生产柔性化的角度持续进行集成建设，打通层层信息障碍。聚焦技术攻关，借助区块链、人工智能等技术，围绕生产过程数字化、可视化、柔性化、智能化进行生产过程管理。基于原有自动化、智能制造系统进行优化升级，自行完成熬胶控制系统提升。聚焦生产全过程要素数据的自动实时采集、存储、分析、控制和反馈，以可视化的方式指导生产运营，以数据驱动质量、效率、成本的持续改善，探索过程数据在质量管理、工艺提升等方面的创新应用。在自动化和信息化不断融合的基础上，打造大数据分析及智能平台，逐步实现由自动化向数字化、智能化演进。经过持续数字化提升，关键工位设备互联率实现100%，生产数据采集率达到95%，生产自动化程度达到90%以上，形成了互通互联、全流程协同的智能工厂新模式，实现了制造过程的智能化。

其次，东阿阿胶坚持走绿色发展之路，将生态文明建设融入生产经营全过程，通过科学统筹、技术创新等手段推动减污降碳、协同增效，实现生态环境建设与企业高质量发展双赢，促进人与自然和谐共生。东阿阿胶打造“湖光碧草”的花园式工厂，厂区建设的光伏发电系统，能够满足整个园区20%的用电量；12万平方米的水域景观中，工业生产废水通过中水回运的循环利用，年增加人工湖补水量5万立方米；通过系列节能减排降碳举措，年减排二氧化碳3400余吨。目前，公司已被评为首批国家中医药健康旅游示范基地，也是中医药文化旅游与良好自然生态环境建设相融合的绿色示范园区。

融合化是现代化产业体系的基本特征之一。东阿阿胶以阿胶及“阿胶+”为主体，向上延伸一产毛驴养殖，平行拓展二产胶类中药研发，向下兼容三产养生体验游于一体的“医、养、游”融合示范园区，力争打造“三产融合”示范样板。一产方面，东阿阿胶黑毛驴研究所长期攻关关键技术难题，在驴种质资源保护、规模化高效养殖及产品加工等关键环节取得了重要技术性突破。二产方面，东阿阿胶研发创新中心坚持“传承精华、守正创新”，深入挖掘和提升胶类中药的独特优势，在原料可持续发展、生产工艺创新及质控研究、标准化研究、物质基础和作用机制、疗效评价及临床研究、新产品开发等关键共性问题方面取得重大技术突破。三产方面，东阿阿胶充分利用独有的中医药产业优势，深耕中医药文化根基，通过创新旅游新要素、凸显康养新理念、探索营销新模式、紧跟体验旅游新热点，打造集中医药顾客开创、文创研发、商务游学、学生研学、数字营销等于一体的中医药康养特色旅游新模式，致力于用“滋补国宝”讲好中医药故事，努力实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

坚持央企与地方共携手发展，积极践行社会责任

东阿阿胶坚持规范运营，持续提升公司经营质效，营业收入实现良性增长，盈利能力大幅持续提升。在自身充分发展的基础上，东阿阿胶积极发挥龙头作用，聚焦世界眼光、国际标准、华润优势、东阿特色，持续在科技创新、新品研发、质量管控、形象提升等方面深耕细作，带动引领一批中小阿胶企业做大做强，打造“东阿道地阿胶”区域品牌，形成了“一超带多强”的阿胶产业集群化发展良好局面。东阿县阿胶及阿胶制品生产企业达百余家，固定资产投资过亿元的阿胶生产企业5家，投资过5000万元的企业7家，阿胶产业成为东阿县大健康产业的重要支柱。同时，东阿县依托东阿阿胶4A级中医药工业旅游景区、中央企业爱国主义教育基地、中国阿胶博物馆，大力发展全域旅游，每年接待游客200余万人次，带动当地文旅产业强势崛起。