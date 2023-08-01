“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”走进遵义

“进一步提升肿瘤专业医生的多学科诊疗能力，提高癌症防治同质化水平”。7月30日，由人民健康以及中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟联合举办的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”系列活动走进贵州遵义，来自全国各地的肿瘤领域专家学者围绕MDT（多学科诊疗模式）相关工作展开经验交流。

“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”活动现场

遵义医科大学附属第二医院院长廖文波认为，“肿瘤医生多学科专病培训项目”为不同专科领域专家提供了临床经验交流的平台，有利于促进中国肿瘤学科发展，为中国肿瘤患者提供更加精准化、个性化的肿瘤治疗方案。

北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳提出，通过全国各地肿瘤领域专家学者的交流沟通，将对全国MDT模式的综合治疗水平以及精准治疗水平提升起到促进作用。

北京大学人民医院胃肠外科主任叶颖江介绍，MDT多学科诊疗模式起源于肿瘤治疗实践过程，经过相关领域专家多年来的奔走呼吁以及各地医院不断地探索发展，MDT模式已逐渐实现系统化、标准化并在全国各地推广普及。

“MDT在助力肿瘤规范化诊疗发展方面具有重要意义。”北京大学人民医院胃肠外科主任医师姜可伟以“多学科专家组（MDT）诊疗模式在胃肠外科领域的组织实施和应用效果”为题，分享了MDT在胃肠领域发展的实践过程。他表示，希望通过“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”为全国更多地区的医院和医生提供交流的机会，共同助力MDT模式的探索与发展。

活动现场，北京大学肿瘤医院肝胆外一科副主任王崑、中国人民解放军总医院第一医学中心普外科医学部副主任医师吴欣以及遵义医科大学第二附属医院妇产科主任医师李娜、胃肠外科主任杨雪峰、胸部肿瘤科副主任医师岳国军分别围绕各自专科领域的临床实践分享了MDT多学科诊疗模式的一些思考。此外，北京大学人民医院教授祝丽宇、遵义医科大学第二附属医院主治医师何念在活动现场向与会专家进行了病例分享，与会专家围绕病例的情况进行了MDT现场讨论并提出了治疗建议。随后，与会专家一同前往遵义医科大学第二附属医院开展消化肿瘤多学科查房。

据了解，此次为“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”系列活动的第三场，今年将继续在全国各地开展，持续助力提升各地医院肿瘤医生多学科诊疗水平。（何垚森）