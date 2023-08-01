双汇发展与淘天集团预制菜年度生意计划启动 主推“八大名菜+豫菜”

7月31日，双汇发展与淘天集团超市业务发展中心预制菜年度生意计划在上海大昌双汇启动。双汇电商总经理周忠波、双汇餐饮事业部副总经理吴玉杰、双汇发展大客户管理部长张竞超、公共关系中心主任黄灿，淘天集团食品生鲜天猫温层食品行业负责人周通、食品生鲜品类营销负责人俞雯、天猫预制菜行业负责人吕晓晶等出席活动。

双方通过不同视角对预制菜现阶段销售表现和未来产业格局进行洽谈，就双汇预制菜在淘宝、天猫等渠道的下一步规划进行讨论。并以“八大名菜+豫菜”为主导产品矩阵、“双汇大师菜”宣传定位为抓手，达成深耕预制菜产业的共识。

基于过去在产品销售、营销推广、信息互通等领域的友好合作，此次双汇发展与淘天集团围绕供应链产品开发、行业标准制定及合作模式创新等方面开展深入沟通。

近年来，随着消费升级加速，市场需求释放以及政策扶持、资本入局等多项因素影响，我国预制菜产业迎来发展新阶段。据艾媒咨询数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，2026年有望达到10720亿元。

双汇作为肉类龙头企业，在发展预制菜方面有强大优势。据悉，为抢抓预制菜发展机遇，双汇积极布局预制菜产业，新建预制菜研发中心、第三工业园，并围绕“一碗饭、一桌菜”，开发了肉、蛋、奶、菜、粮相结合的进家庭、上餐桌产品，通过持续的产品创新与营销推广，不断推动产品多样化，消费场景多元化，满足不同消费需求，提升美食体验。

会上，双方回顾了以往的合作亮点，并就下一步的合作内容进行深入探讨。在肉制品大品类方面，双汇希望借助天猫、淘宝等平台近11.8亿优质用户群体，打造渠道优质爆品。双方将结合天猫丰富的供应链资源与双汇雄厚的产品研发实力开展合作共创，借助各自的渠道资源，积极拓展渠道增量，树立行业合作标杆。

数据显示，2022年淘宝天猫预制菜成交额增速超20%，预制菜品牌已超千家。淘宝天猫已成为预制菜销售增速最快的渠道之一，是高性价比和品质预制菜的核心渠道。在预制菜方面，双方将从产品层和营销层同时发力。在产品层发挥品牌供应链优势，结合天猫全链路生态，目标打造3款千万级爆款。在营销层加深双方的营销共创，进一步加大合作力度和深度，共同寻求新的突破。

多年来，双汇与淘天的合作，已打造了多款线上畅销产品。肉制品方面，以2020年淘宝直播的契机，成功推广了“双汇辣吗？辣”、“双汇火炫风”等休闲肉制品及双汇红油猪蹄、双汇猪头肉等卤味熟食产品，深受消费者欢迎。在预制菜方面，双汇也将多款预制菜新品引入淘天各业务单元。其中，椒香小酥肉和家宴红烧肉口味鲜香、营养丰富，一经上市就受到了众多消费者热捧，销量屡屡攀升。

双方认为，此次双汇与淘天的合作，开启了双方合作的新篇章。未来，双方将加快推动资源互补、优势共享，精准把握消费趋势开发更多新品爆品，大力展开各类联合营销活动，不断创新合作模式，持续推动行业标准化发展，为行业发展带来新增量。