人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

世界母乳喂养周：这份母乳喂养攻略新手妈妈请收藏

人民网记者 闫妍

2023年08月01日08:42 来源：人民网

每年8月1日至7日是世界母乳喂养周。促进母乳喂养是保障母婴健康、推进健康中国建设的重要基础性工作。母乳喂养对婴儿和妈妈分别有哪些好处？母乳喂养中有哪些技巧？一起来听听郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）副院长郭晓丽的解答。

设计：米媛

(责编：王连香、吕骞)




热门点击排行榜