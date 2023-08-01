世界母乳喂养周：这份母乳喂养攻略新手妈妈请收藏

每年8月1日至7日是世界母乳喂养周。促进母乳喂养是保障母婴健康、推进健康中国建设的重要基础性工作。母乳喂养对婴儿和妈妈分别有哪些好处？母乳喂养中有哪些技巧？一起来听听郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）副院长郭晓丽的解答。

设计：米媛