为家里“上新”，选择更多了

消费者在2023亚马逊云科技中国峰会上参观选购人工智能扫脸健康检测设备。

新华社记者 方 喆摄

家电、家具、家纺、家装……把自己的小家打扮得舒适漂亮，难免要经常给家里“上个新”。这不，释放家居消费潜力，利好政策又来了：商务部等13部门不久前印发《关于促进家居消费若干措施的通知》（以下简称《措施》），从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等多方面给出了11条支持举措。

政策看点有哪些？政府部门如何落实？消费者和商家反响怎么样？对此，我们进行了走访。

政策释放利好——

优化消费环境创新消费场景

商务部副部长盛秋平在介绍《措施》出台背景时，给出了一组数据：今年上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达77.2%。但也要看到，受多重因素影响，家电、家具、家装等家居消费表现较为疲弱。上半年，限额以上单位家电、家具零售额同比仅增长1.0%和3.8%，建材零售额同比下降6.7%。“家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。”盛秋平说。

《措施》的出台可谓恰逢其时。具体来看，11条举措回应了很多家居消费领域的堵点、难点和痛点，在提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面给出了针对性举措——

在完善绿色供应链上，支持家居企业开展绿色制造，鼓励有条件的地区对绿色制造示范企业出台针对性政策措施，促进企业加大绿色家居产品研发力度。健全统一的绿色产品标准、认证、标识体系，拓展绿色家居产品认证范围。

在创新培育智能消费上，支持企业运用物联网、云计算、人工智能等技术，加快智能家电、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康养、智能影音娱乐等家居产品研发。促进智能家居设备互联互通，建立健全标准体系，推动单品智能向全屋智能发展。

在推动业态模式创新发展上，鼓励企业打造线上家居服务平台，支持家居卖场、购物中心等设置智能家居体验馆、品质家居生活馆等体验式消费场景，探索家居零售与文娱休闲、创意设计等多业态融合发展。

在规范市场秩序上，健全家装标准规范，在家居行业深入实施企业标准“领跑者”制度。依法打击家居消费领域假冒伪劣、偷工减料、价格欺诈等行为。健全家居行业信用评价体系，引导市场主体诚信经营。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说，家居行业涵盖了家电、家具、照明、五金制品、建材等多个行业，是非常重要的民生行业，也是满足人民美好生活需要的重要载体。工信部将认真落实《措施》，着力在优供给、强产业、扩消费、促发展等方面发力。“我们将继续培育15个300亿元规模的特色集群，引领带动产业高质量发展。同时，继续推广柔性化生产、个性化定制、因需定制、反向定制等新模式，实现供需精准对接、高效匹配。”何亚琼表示。

住房和城乡建设部房地产市场监管司负责人周韬说，住宅小区是居民生活的主要空间，家居消费的主要场景也是在小区。对于既有的居住区，住建部将指导各地结合老旧小区改造等工作，通过补建、购置、置换、租赁、改造等方式补齐建设短板；对于新建居住区，会同有关部门结合完整社区建设，指导各地落实配建社区便民商业服务设施。

消费预期提振——

绿色化智能化适老化成关注点

绿色化、智能化、适老化不仅是《措施》的发力点，更是消费者的关注点。

家具及建材要环保——最近，西安小伙王昇正在关注环保型的家具产品。“家具是每天都陪伴在我们身边的，不仅要好看好用，更要绿色环保。我的要求是，木材和涂料不能对健康产生不利影响。”王昇说，健全统一的绿色产品标准、认证、标识体系十分重要，期待《措施》出台后，相关家具及建材企业能够提升绿色产品的研发能力，向市场供应更多绿色产品。

婚房装修设计要新潮——连日来，在浙江宁波从事金融工作的童彦儒正在制定婚房装修计划。“这边要摆一个定制的大玻璃柜，那边安装一个能打游戏的电视……”童彦儒说，自己已经单独从装修预算中划出2万元用于购置智能新品，以便让自己的新家住起来更时尚新潮。“在家居上花钱还不是图个住得开心嘛！《措施》中有很多鼓励智能家居消费的举措，抓住了大家关心的热点问题。”

老人居家生活要方便——“我们家有95岁的高龄老人。房间里专门置备了躺坐两用的‘L型软沙发’，便于老人休息。”家住山东聊城的郝兴旺说，随着人们生活水平和预期寿命的提高，老年人对居家生活质量的要求也越来越高。从《措施》来看，无论是支持企业加大适老化家电、家具、洗浴装置等家居产品研发力度，还是支持老年人家庭配置血氧仪、血压计、血糖仪等家用健康监测设备，都有利于人们找到更多适老化产品。

售后服务要周到——几天前，上海白领王薇安家的电视支架突然脱落，电视机掉了下来，而她搬进新家仅仅4个多月。在联系售后服务时，“售后人员专业度低”“商家内部权限职责不清晰”等问题很让她头疼。“最新的政策再次强调了提升售后服务水平的重要性。目前，我已经在反复沟通后拿到了合适的解决方案，但还是希望相关商家能够完善售后制度，将服务等级协议制定得更加清晰。”王薇安说。

京东集团提供的数据显示，从2019年到2023年，在京东用户的消费结构占比中，家装建材消费增长13.6%。其中，新房装修和旧房改造拉动了卫浴相关产品的需求。今年京东“6·18”期间，智能浴霸、智能浴室柜等品类成交额同比增长超3倍；除菌浴霸等品类成交额同比增长超5倍。与2019年同期相比，今年上半年适老马桶、扶手、坐式淋浴器等产品销量增长也超过3倍。

“《措施》的出台有助于更好地拓展供应链，让商家生产更多适合消费者最新需求的产品。接下来，京东将根据市场和消费需求的变化，不断强化与相关企业合作，推出更多反向定制产品。同时，借助‘家电家居一站购’的创新模式，不断优化以旧换新、先行理赔等服务体验，让消费者为家里‘上新’时更方便。”京东相关负责人说。

产品服务升级——

商家纷纷抢抓新一轮机遇

面对家居消费的快速发展，不少商家积极采取措施抢抓商机。

家电产品功能更强大。“面对消费者健康烹饪需求的多元化，格兰仕今年研发了‘中国红2023’微蒸烤炸一体机。该产品集微波加热、蒸汽烹饪、智能烧烤、空气炸等专业烹饪功能于一体，为消费者带来更高品质的生活体验。”格兰仕生活电器营销本部负责人吴毅说。

吴毅认为，《措施》对发展绿色家电、智能家电提出了明确支持，这给注重产品研发的家电企业增添了信心。格兰仕正加快产业数字化、智能化转型升级和线上线下融合发展，针对高品质、个性化需求研发更多精品家电。同时，格兰仕还加强在传统电商与社交电商全渠道布局，在多个电商平台官方旗舰店推出绿色家电“只换不修”服务，取得了不错的效果。“从今年年中开始，我们将持续举办‘格兰仕绿色家电千县万镇中国行’活动。”

家具使用体验更舒适。与行业整体表现疲弱不同，顾家家居的功能沙发今年以来销售增势良好。据顾家家居功能事业部总经理冯元峰介绍，铁架作为功能沙发的关键部件，承载了整体沙发的牢固性、功能性、安全性和扩展性。为了提升功能沙发的舒适度，企业在铁架上花了不少功夫，使产品具备零靠墙、真高脚、蓝牙连接等特点。

“在人口老龄化、城市化进程加快的背景下，家居特别是家具消费将迎来更广阔的发展空间。《措施》的出台为市场注入了一剂强心针，有望进一步拉动内需、促进经济增长。”冯元峰说，顾家家居将积极推出一批有代表性的优质新品，以更舒适的使用体验打动消费者。

全屋智能也正在变得更加先进。华为终端有限公司首席战略官兼全屋智能产品线总裁邵洋告诉笔者，全屋智能在推动居住空间体验提升方面有重要作用。基于在连接、交互、生态三个方面的长期积累，“华为全屋智能4.0”使人与空间的互动变得更加紧密和丰富，更好地满足用户对智慧生活的需求。

邵洋表示，当前，智能家居已从单品智能向全屋智能演进，从“家电智能”迈入“空间智能”，智能控制和便捷交互需求增长明显，《措施》对产业高质量发展具有积极意义。“截至目前，全国已建立214家华为全屋智能授权体验店。在接下来的‘家居焕新消费季’活动中，我们将为广大消费者提供更多更优的华为全屋智能体验。”邵洋说。

国家市场监管总局质量监督司负责人王胜利表示，将继续在家居产品标准、认证、质量安全及价格监管等方面加大工作力度，着力保障家居产品质量，维护市场秩序，保护消费者合法权益，积极配合有关部门推进《措施》的落地实施。