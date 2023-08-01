防范儿童溺水须织密安全网

暑期是溺水事故的高发期。抓好防溺水各项工作，是保障少年儿童安全的题中应有之义。本期大家谈，我们选编3篇来稿，分享各地防范化解溺水风险的实践探索。

——编 者

抓实抓细安全教育

海南省海口市 曹文轩

安全教育是防溺水的一道重要防线，只有提高孩子们的安全意识，才会尽可能使他们远离危险，保护好自身安全。

抓实抓细防溺水安全教育，需要家长、学校、社会共同努力。学校可以用更加生动、直观的形式上好安全教育课。比如，最近，海南“防溺水宣讲团”走进校园，生动的讲述，互动式教学，深受孩子们欢迎。有条件的学校还可以开设游泳训练课，帮学生掌握游泳技能、自救方法。家长要尽到监护责任，防止孩子到无安全保障的水域游泳。对于农村留守儿童、进城务工人员随迁子女等学生群体，有关部门应经常性开展防溺水教育。

安全这根弦，一刻不能松懈。集聚多方合力，抓实日常教育，让安全意识入脑入心，才能让孩子们度过一个安全快乐的暑假。

善用技术手段助力

北京市朝阳区 周山吟

许多地方江河湖海水域面积大、分布广，仅靠人力难以实现有效监管。向科技借力，有助于全时全面织密防溺水安全网。

近年来，随着技术手段的不断进步，技防的作用日益凸显。一方面，技术手段能助力救援提效，抓住施救的黄金时间。比如，山东省威海市公安机关配备水面救生机器人、移动救生担架等智能化救援装备，近日成功救援包括一名男童在内的三名游客。另一方面，技术手段也有助于隐患治理。安徽省涡阳县石弓镇对看管难度大、范围广的水域，通过高清摄像、语音警示等方式进行24小时监测，及时对下水者加以干预。可见，用好技术手段，有助于提升防溺水和应急工作的效率，筑牢安全防线。

防溺水工作事关学生生命安全、家庭幸福。运用数字化、信息化手段加强防范，才能与时俱进提升安全管理能力。

增加正规场地供给

河南省许昌市 常 言

随着各地气温升高，人们的游泳戏水需求明显增强。现实中，江河、湖泊、池塘等野外水域，看似风平浪静，实则暗藏危险。降低野外溺水风险，关键在于增加戏水设施供给，更好满足未成年人戏水解暑需求。

做好未成年人防溺水工作，安全意识居首要。要对野泳等行为加强管理约束，在增加正规游泳场地供给的同时，安全措施也要跟上。湖北省武汉市引入汉江水，扩建月湖公园天然游泳池；广西壮族自治区百色市对水库进行清淤和整饬，免费开放给市民做泳池；安徽省六安市金安区在淠河沿岸乡镇建起游泳馆，向中小学生开展公益游泳培训……近年来，多地加快建设正规游泳娱乐设施，这些环境安全、设施齐全、体验丰富的场所，正成为孩子们亲水近水的首选。远离了危险水域，孩子们的戏水安全得到了更好保障。

正视孩子们的游泳需求，坚持疏堵结合，筑牢防溺水的“安全堤”，孩子们不仅有处可去、有水可玩，更能玩得开心、游得放心。

《 人民日报 》（ 2023年08月01日 05 版）