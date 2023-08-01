多措并举，满足需求释放潜力

日前，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）。7月31日下午，国新办召开国务院政策例行吹风会，有关部门负责同志介绍了相关情况。

形成促进消费的一揽子政策体系

“《措施》共六个方面、20条政策举措，希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求、释放消费潜力。《措施》将与各领域、各品类重点政策形成促进消费的一揽子政策体系。”国家发展改革委副主任李春临介绍了《措施》的主要内容。

一是稳定大宗消费。《措施》明确提出因地制宜优化汽车限购措施、畅通二手车市场流通、加强汽车消费金融支持。支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居和电子产品消费。

二是扩大服务消费。引导各地因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定，支持餐饮消费持续复苏并带动就业。优化演出赛事活动审批程序，增加文化体育休闲消费供给。逐步将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围等。

三是促进农村消费。《措施》提出开展绿色产品下乡、完善农村电子商务和快递物流配送体系等政策。大力发展乡村旅游、鼓励特色产品进城，推动乡村承接更多城镇消费需求，提高农村居民消费能力。

四是拓展新型消费。丰富应用场景，加快传统消费数字化转型，推动新一代信息技术与更多消费领域融合应用，积极发展绿色低碳消费市场。

五是完善消费设施。有效提升和改善消费条件，帮助群众更方便、快捷、舒心地消费和购物。

六是优化消费环境。全面开展放心消费行动，完善重点消费领域服务标准。有序破除体制机制障碍和隐性壁垒，持续完善促进消费长效机制。

“目前，农村地区商品消费的流通成本相对较高，服务消费供给相对缺乏，消费环境仍不尽如人意，总体消费水平相对较低。”李春临表示，为进一步挖掘农村消费市场潜力，将从多方面发力。比如，在住房、家居消费方面，持续推进农房质量安全提升工程，开展绿色产品下乡活动，鼓励和引导有条件的地区对绿色智能家电下乡、家电以旧换新、绿色建材消费予以适当补贴。又如，在畅通农村物流方面，大力发展农村直播电商、即时零售，完善县乡村三级快递物流配送体系等。

“持续扩大就业、促进居民增收，是提高居民消费能力、提升居民消费意愿、释放居民消费潜力的有效手段。”李春临表示，将落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升提高居民消费意愿。

提升家装家居和电子产品消费

在提升家装家居和电子产品消费方面，《措施》提出“推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平”“利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景”等举措。

智能家电是家用电器行业的主要发展方向，也是当前的消费热点。今年上半年，家电行业企业实现营业收入9145亿元，同比增长7.1%。

在推动智能家电产品升级和附加值提升方面，工业和信息化部重点开展了三方面工作，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼对此进行介绍：一是提升产业链整体效率，促进融通发展；二是强化数字赋能转型，建设一批智能制造示范工厂、优秀场景和5G工厂，支持行业推出更多场景化、智能化、系列化的家电产品，如智能睡眠、卫浴、全屋系统、时尚消费小家电、家庭服务机器人等；三是加强数据挖掘，促进产业开放发展、良性互动。此外，推动产品数据跨品牌、跨企业、跨终端的互联互通，让消费者获得更加便捷的智能家电使用体验。

2022年以来，全球消费电子整体需求疲软。如何恢复和扩大电子产品消费、推动消费电子产业高质量发展？

何亚琼介绍了将采取的主要举措：研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件，引导企业打造智慧生活视听、沉浸式车载视听、智慧商用显示等场景，创造消费新需求；落实虚拟现实、智慧健康养老等政策文件要求，丰富产品有效供给；开展畅通消费电子内循环系列行动，支持企业应用新材料、新技术、新工艺，重点发展高品质视听电子产品，提高中高端产品比重，同时继续开展消费电子“三品”行动，加快创新产品的“全球首发”；加大促消费力度，加快释放“一老一小”等特定群体消费潜力。

丰富文旅消费，促进文娱体育会展消费

扩大服务消费方面，《措施》提出了“扩大餐饮服务消费”“丰富文旅消费”“促进文娱体育会展消费”“提升健康服务消费”等举措。

“‘五一’假期，旅游出行距离和消费活跃度都创下历史新高，国内旅游人次和收入已超2019年同期水平。暑期以来，旅游市场延续强劲复苏势头。”文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳说，今年以来，居民旅游需求得到了集中释放，旅游出行大幅增加。

缪沐阳表示，为持续释放文旅消费活力，将从两方面发力。一方面，着力完善政策环境。研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施，制定国内旅游品质提升行动计划，进一步丰富优质产品供给。另一方面，抓好平台载体建设。启动新一批国家文化和旅游消费示范城市、国家级旅游度假区、5A级景区、夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区等建设工作；指导各地开展24小时生活圈和新型消费集聚区建设工作，推进文商旅体深度融合；持续办好全国性的文化和旅游消费促进活动，丰富消费惠民措施。

今年以来，商务部组织开展了一系列促消费活动，取得积极成效。“商务部将今年定为‘消费提振年’，围绕6大主题、12大展会、52个消费场景开展了各类消费促进活动。目前已推出全国消费促进月、绿色消费季、国际消费季等五大主题活动和31个消费场景。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说。

徐兴锋表示，商务部将围绕《措施》，进一步做实做细“消费提振年”活动：聚焦重点领域，组织百城联动汽车节、千县万镇新能源汽车下乡等活动；充实活动内涵，鼓励各地结合地域特色、时令特点，突出场景创新，满足居民消夏避暑、户外运动、夜间生活等消费需求；推进跨界融合，推出健康消费、秋日暖居、欢乐跨年等特色场景；发挥展会作用，会同各方继续办好第六届进博会、酒博会、糖酒会、绿色食品博览会等重点展会。

恢复和扩大消费，离不开良好的消费环境。市场监管总局执法稽查局局长况旭表示，市场监管部门将不断完善法规机制、夯实消费环境制度基础，持续加强监管执法、净化市场消费环境，全面开展放心消费行动、增强消费者获得感，“着力营造放心的消费环境，推动消费提质扩容。”

《 人民日报 》（ 2023年08月01日 02 版）