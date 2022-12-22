《国民健康生活方式洞察及干预研究报告》发布 深度把脉都市人群健康生活

日前，《国民健康生活方式洞察及干预研究报告》（下称“报告”）在京发布。

报告的调研、编撰和发布，由中国发展研究基金会完成，中国健康教育中心专业指导。报告还得到中国疾病预防控制中心营养与健康所、中国营养学会的学术支持，大健康产业的领军企业代表安利（中国）日用品有限公司积极参与其中。

创新手段研究报告 揭示小康社会国民健康新挑战

报告项目负责人国务院发展研究中心研究员刘胜兰博士表示：报告调研阶段借助社交媒体优势实施的样本获取、反馈收集以及阶段性持续互动干预的特色，具有创新性和独特性。

今年5月，安利携手健康中国行动推进委员会办公室、中国健康教育中心、《环球时报》等机构，发起了“健康中国我们行动”国民健康素养提升计划。同时上线的“我们行动啦”微信小程序，推出百套免费健康课程、支持百万国民组队以每日打卡的形式行动，记录自己的健康知识学习、膳食营养摄入、运动、睡眠、戒烟限酒、三减三健等健康信息，并通过社群成员互相陪伴、激励督促等手段，逐步养成并固化健康生活方式。

依托于活动小程序及打卡人群，中国发展研究基金会开展了问卷调研，为期半年完成了这份颇具代表性和时效性的研究报告。

报告显示，虽然全民健康意识和健康自评情况良好，但健康生活方式情况却远未令人满意。

线上线下融合干预 健康社群推进健康生活方式成效显著

合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡的健康生活方式，知易行难。刘胜兰介绍，阻碍健康生活方式原因多样，调查发现“难坚持”及“拖延症”占比最高。

正是由于“我们行动啦”微信小程序的组队打卡功能和社群健康实践活动，使此次项目成为一次塑造健康生活方式的有益实践。报告显示，受访者非常认同“健康社群”在知识分享、监督陪伴、经验交流方面的作用，通过组建微信群、坚持开展线下活动的小组表现尤佳，社群成员共同运动、打卡督促、拍照交流（健康食谱搭配和制作），有力克服“不能坚持”和“拖延症”等痛点。

基于线上组队、线下行动的“组团健康”，参与者在健康生活方式的六个维度上有显著改善。对比干预前后（学习前后）的测评分数，合理膳食、疾病防治、健康知识、运动健身方面的得分明显提高；参与者膳食搭配多样性与膳食技能明显提升，运动健身行动力显著增强；心理健康问题关注度加强。

健康路上独自奋战不如“携手同行”。家人、邻居、甚至同事、同学、亲友们，在专业人士指导下结成线上线下融合的健康社群，把“我”的主动健康，聚合为更具声势和效果的组团健康，每一个“自我”都行动起来，健康中国战略才能落地有声。

国务院发展研究中心社会和文化发展研究部李建伟部长表示，此次调研项目成功探索出“我—伙伴—社群—社会”的健康生活推广路径，以及“认清自我健康—学习健康知识—养成健康习惯—塑造健康生活方式的”的行动路径，健康社群有望成为全面健康推广中最为活跃、最为有效的社会单元。博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会专家顾问、原中国疾病预防控制中心主任王宇，中国发展研究基金会秘书长方晋，安利中国总裁余放等出席了上述报告的发布仪式。

打造健康社群 安利愿做全面健康推动者

安利中国总裁余放表示：安利的愿景是帮助人们过上更健康、更美好的生活。基于企业发展阶段和中国社会现状，安利提出了全新企业定位，致力成为“全面健康推动者”，通过运营、产品和服务，帮助公众享有包括身体健康、良好心理状态和人际关系、人生价值感、人与自然和谐发展的全面健康。

安利（中国）总裁余放致辞

得益于中国发达的数字经济基础设施，安利已经实现业务的数字化转型，全面赋能广大营销人员运营线上融合线下的大健康社群。首先，向广大消费者宣导营养健康知识科普，提升全民健康认知；其次，基于富含科技含量和植物营养智慧的纽崔莱产品，为消费者提供个性化解决方案，帮助人们做到科学补充、均衡营养；最后，通过健康社群带动大家都行动起来，培养良好的健康习惯，拥有健康的生活方式。

余放介绍，目前已有三万余安利营销人员通过中国营养学会的培训和考试，拿到营养健康顾问证书，一万多人拿到了健康塑形教练证书。他们以遍布全国的安利体验馆、体验店为依托，建立并经营着数以万计的以体重管理、健康丽龄、四季养生、亲子健康等为主题的健康社群。

在同日举办的第二届中国健康生活方式医学大会上，安利亚洲科技创新中心副总裁陈佳表示，慢性病高发成为影响公众健康的最突出问题，医疗费用持续上涨造成社会经济发展的巨大负担，塑造健康生活方式进行健康改善、维护和管理，是健康中国战略关口前移、预防为主的最直观体现。

安利公司正从全面均衡营养的理念入手，致力于健康管理的生活化、场景化、社群化，努力为消费者提供整体健康解决方案。加强免疫、体重管理、提升精力、改善情绪等健康诉求日益受到青睐，安利将紧扣多元化健康需求，展开深入研究和探索，让健康生活方式的理念更好地融入民众生活。为此，安利希望与生活方式医学中心平台以及各界专家合作，系统开发生活方式医学健康指南和可行工具，将研究成果转化形成产业的科学指引，更好地服务大众。同时，安利还将大力加码基因组学、微生物组学、大数据等技术方面的投入，继续深入开展个性化营养的临床干预研究，持续优化决策树和算法，并建立智能学习的能力。

余放最后表示：疫情防控已经进入新阶段，大家可以通过“我们行动啦”小程序学习系统的健康知识，特别是提升免疫力、缓解心情焦虑、居家运动健身、科学自我防护等课程；也可带领家人亲朋、同学同事、街坊邻里，组成健康社群，分享防疫知识经验，互相鼓励支撑，纾解情绪压力，以全面健康的状态拥抱崭新的2023年。