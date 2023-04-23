中国疾控中心、全民健康生活方式行动国家行动办：倡导健康生活方式十五载 推广科普知识惠民生

为了广泛推广吃动平衡、“三减三健”等健康生活方式理念，深入倡导健康文明的生活方式，中国疾病预防控制中心、全民健康生活方式行动国家行动办公室围绕《健康中国行动（2019-2030年）》健康知识普及行动中“推进全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导和干预”开展了相关实践活动，以实际行动维护全生命周期、全人群的健康，不断增强群众的获得感、幸福感，对于健康中国行动目标的实现具有积极意义。

一、主要做法

（1）持续更新健康生活方式核心信息，构建科普资源库

十五年来国家行动办持续更新和传播健康生活方式核心信息，努力营造促进健康生活方式舆论环境。2011年国家行动办编制了健康生活方式核心信息，并成书两册。2016年“三减三健”健康理念提出后，国家行动办编制了减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼等六个方面的宣传核心信息共计60条，并集结成册。2019、2020和2022年，为聚焦当年群众关注的主要健康问题，先后更新发布减盐宣传周核心信息、减油宣传核心信息和“三减三健”宣传核心信息。基于不断更新的核心信息，国家行动办对科普内容进行了二次加工和转化工作，逐步构建了集音频、视频、一图读懂、折页海报，文字长图，新媒体H5场景式互动等多类型数字化科普资源库，健康生活方式科普传播与应用荣获了2019年新时代健康科普作品征集大赛优秀奖、中国营养科学技术奖科普奖一等奖和北京市预防医学会科普奖。

（2）不断拓宽科普传播渠道，健全国家级科普传播矩阵

为充分发挥新媒体在健康科普领域的巨大传播优势和作用，国家行动办对健康生活方式核心信息及科普材料进行了整合和再分割，形成适合在微信、微博、短视频平台上进行传播的素材类型，并不断拓展和丰富科普传播渠道，将行动官方网站、微信公众平台、人民号、抖音号等传播平台进行系统规划形成融媒体平台，并在人民网专门打造了健康生活方式科普平台，以汇聚领域内科普专家和科普作品进行健康生活方式专题科普宣传，基本建立了国家级的健康生活方式科普传播矩阵，横向覆盖全国，纵向涵盖国家、省、市、县（区）四级，在传播形式上各级能在同一时间使用统一标准内容，同时发声，保证科普宣传内容科学同质，充分提高了健康生活方式科普素材利用率和传播效率。

（3）打造品牌科普宣传活动，扩大传播影响力

2007年行动启动时将每年9月1日确定为全民健康生活方式日，随着宣传活动内容和形式的丰富和扩大，国家行动办逐步打造了品牌集中科普宣传活动-全民健康生活方式月宣传活动，自2018年以来已连续5年成功组织各地开展宣传月活动。每年宣传月活动期间，由国家行动办拟定活动主题和宣传核心内容，并为宣传活动提供技术支持，同时联络中国营养学会、中华预防医学会等学协会和社会组织共同策划开展系列健康生活方式宣传活动。各地每年结合当地工作要求，精心策划，与国家行动办同步组织开展科普宣传活动，全力营造全社会共同关注健康生活方式的良好氛围。自2019年起，国家行动办将每年9月15日所在的第三个星期确定为“9·15”减盐周，组织各地集中开展减盐科普宣传活动，世卫组织、乔治健康研究院等国际组织也借助减盐宣传周，开展减盐5G时代、减盐大家谈等宣传活动，扩大了减盐主题宣传活动的国际影响力。

（4）针对重点人群重点场所开展科普宣传，维护全生命周期全人群健康

行动的健康生活方式科普宣传工作一直致力于覆盖全人群和全生命周期，多年来国家和各地行动办在每年全国爱牙日、全民营养周、全民健身日、世界骨质疏松日等健康主题日，针对儿童、职业人群和中老年人群等开展健康口腔、健康体重、健康骨骼等科普宣传活动。2021年国家行动办联合多部门在9月1日共同发起儿童青少年“三好”促健康的联合倡议，倡导每一位儿童青少年主动养成健康生活方式。2022年9月上旬以开学日为契机，聚焦儿童青少年人群，开展了肥胖预防和健康生活方式宣传倡导。2020-2022年依托减盐项目对学生、职业人群、家庭主厨、社区老人等人群开展专题减盐科普宣传。

传播吃动平衡、“三减三健”等健康生活方式理念、普及健康知识是健康支持性环境建设和健康生活方式指导员志愿服务的首要任务，针对重点人群重点场所的科普宣传工作也早已融入行动这两项重点工作中。已建成的健康支持性环境覆盖了社区、家庭、餐厅、超市、单位、学校等各类生活场景，各地每年依托健康支持性环境对学生、社区居民、职业人群等持续开展了丰富多样的健康生活方式宣传倡导，并组织开展健康生活方式指导员“五进”活动（进家庭、进社区、进单位、进学校、进医院），推动指导员向周围社区居民持续传授吃动平衡、“三减三健”、勤洗手、戴口罩等健康知识和技能，努力地将健康生活方式服务惠及人们日常生活各个方面。

二、案例成果

15年来全民健康生活方式行动已覆盖全国96%以上的县区，已建成健康支持性环境近9万个，招募和培训健康生活方式指导员近90万人次，累计组织开展现场科普传播活动24万余次，微信公众号每年持续推送500篇以上健康生活方式相关科普图文、音视频等，关注粉丝已达15.5万余人。2018年健康生活方式宣传月期间，国家行动办委托第三方媒体监测平台分析显示宣传月的科普传播效果非常好。2019年减盐宣传周结束后国家行动办组织调查发现超过83%的调查对象知晓健康成年人每天食盐摄入量不超过5g或6g，有97.60%的对象知晓吃盐过多可能增加高血压，88%人有意愿减少家庭烹饪用盐量，表明了减盐宣传周科普传播初显效果。

中国居民营养与慢性病状况报告提示近年来居民烹调盐摄入量及吸烟率等不健康生活方式水平显著下降。行动各项工作的深入开展进一步提升了居民健康素养水平，全国居民健康素养水平自2012年以来持续稳步提升，于2021年达到25.4%，提前4年完成了2025年目标。2021年全国城市居民健康素养水平上升至30.70%，提前完成2025年阶段性目标，其中城乡居民基本知识和理念素养水平已达到37.66%，健康生活方式与行为素养水平达到28.05%。