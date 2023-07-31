二季度全国跨省异地就医直接结算超2800万人次
新华社北京7月31日电（记者彭韵佳）国家医保局31日消息，2023年二季度，跨省异地就医直接结算2854.13万人次，减少个人垫付394.1亿元，分别较一季度增长46.02%和32.63%，跨省异地就医直接结算工作稳步推进。
目前，所有统筹地区都开通了普通门诊费用跨省直接结算服务和高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用的跨省直接结算服务。截至2023年二季度末，全国普通门诊费用跨省联网定点医疗机构15.11万家，门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构3.87万家，跨省联网定点零售药店27.9万家，分别较一季度末增长28.92%、75.91%和12.77%。
2023年二季度，全国门诊费用跨省直接结算2571.56万人次。其中，全国普通门诊费用跨省直接结算1886.74万人次，门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算59.66万人次，跨省联网定点零售药店直接结算625.16万人次。
此外，住院费用跨省直接结算规模进一步增长。截至2023年二季度末，全国住院费用跨省联网定点医疗机构达7.44万家，较一季度末增长0.69万家。2023年二季度，住院费用跨省直接结算282.57万人次。