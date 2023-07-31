“预防先行 共话中老年健康发展” 人民健康媒体沙龙活动顺利开展

日前，以“预防先行 共话中老年健康发展”为主题的媒体沙龙上，权威专家就如何构建中老年友好的疾病预防及管理体系、推动中老年健康管理高质量发展和实现健康老龄化进行了深入讨论，同时探讨了中老年疾病预防及接种行为的解决方案。

媒体沙龙现场专家分享

宁夏疾病预防控制中心免疫规划所所长周莉薇介绍，与年轻人相比，中老年人机体各器官系统功能逐渐衰退，免疫力下降，基础疾病多，容易罹患各种感染性疾病。同时，中老年群体普遍存在对个人健康不重视、疾病预防意识和健康素养不足等问题，严重影响中老年人生活质量并带来较重的经济负担。

宁夏疾病预防控制中心免疫规划所所长周莉薇发言

“我国中老年群体普遍存在对疾病知识和预防认知不足的问题。”周莉薇说：“以带状疱疹为例，这是一种高发于50岁以上中老年人的疾病，会在身体单侧出现成群的水疱的疾病，最主要的并发症是剧烈的带状疱疹后神经痛，还可能使原有基础疾病加重，严重影响老年生活质量。现阶段针对带状疱疹没有特效治疗方法，有效的预防措施之一是接种疫苗。但调查显示，我国中老年人群对于带状疱疹及疫苗的知晓率和接种意愿均较低，这表明我国中老年群体的疾病认知仍较为薄弱，缺乏基础的预防知识及健康管理教育。在人口老龄化问题持续加重的当下，中老年人对常见感染性疾病的危害及预防认知亟待加强。”

成都市武侯区玉林社区卫生服务中心主任曾庆秋表示，接种疫苗、预防疾病是经济有效的健康管理方式，也是中老年健康管理过程中至关重要的一环。通过疫苗接种以预防流感、肺炎球菌疾病、带状疱疹等疾病是目前全球针对老年人疾病预防控制的重要策略，但老年人群对于接种疫苗存在诸多误区，使得老年人疫苗接种率低。

成都市武侯区玉林社区卫生服务中心主任曾庆秋发言

曾庆秋说：“很多中老年人同时患有慢性病，担心不能接种疫苗。其实，慢性病不是疫苗接种的绝对禁忌。慢性病人群因其免疫力低下，更易患感染性疾病，会加大慢性病管理难度，因此更需要接种疫苗。以带状疱疹为例，相比于一般人，糖尿病患者、慢性肾病患者等患带状疱疹的风险增加，更应主动预防疫苗相应疾病。建议健康状况稳定、药物控制良好的中老年人在社区医生的指导下进行咨询和接种。”

此外，中老年人也普遍存在“疫苗犹豫”问题，周莉薇解释说：“‘疫苗犹豫’主要源于对疫苗的安全性存在担忧。很多人错把接种疫苗后的不良反应当做疫苗的安全性问题，这是对疫苗的误解。接种疫苗后可能会出现一些不良反应，但不良反应不等于不安全。这些不良反应一般属于一过性的，大多不需要做特别处理，不必过度担忧。”

健康老龄化的实现离不开“预防先行”。两位专家共同呼吁，加强中老年科普教育、提高疫苗接种与疾病预防意识可以改善我国中老年的“疫苗犹豫”、提高健康素养，从而提升老年人主动健康的能力，是实现高质量长寿的关键，也是推动实现“健康老龄化”的重要手段。