近日，华大基因发布《2023年全球宫颈癌认知现状报告》（以下简称《报告》），调研来自巴西、中国、沙特阿拉伯、塞尔维亚、泰国和乌拉圭在内6个国家和地区的1878名女性受访者，评估人们对宫颈癌及相关筛查、疫苗相关认知和实践水平，揭示了宫颈癌预防工作面临的挑战，助力女性宫颈癌预防工作。

从《报告》看到，人们对宫颈癌的认知情况不容乐观，全球40.0%的女性不知道宫颈癌主要由HPV病毒引起，对HPV认知水平的不足，将在一定程度上影响宫颈癌筛查率。

《报告》显示，在接种HPV疫苗的女性中，82.1%女性接受了宫颈癌筛查，明显高于60.6%的全球平均水平。在接受过筛查的女性中，45.8%的女性接种了HPV疫苗，而在未接受筛查的女性中接种HPV疫苗的比例仅为22.1%。

此次《报告》对于21岁至25岁的女性群体不进行HPV检测的原因进行调研。43.5%的人因担心遇到男医生进行子宫颈刮片操作，感到尴尬而选择放弃筛查。在全球范围内81.0%女性知晓宫颈刮片检查，HPV基因检测认知度却仅有38.9%。

华大基因高级产品经理林章表示：“根据世界卫生组织的全球战略，早期宫颈癌检测对挽救生命并最终消除这一重大疾病来说至关重要。希望通过这次《报告》，助力提高女性对该疾病的认识，进一步提高疫苗接种率和筛查率。”